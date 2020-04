Sáng 29-4, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Lao động và Công đoàn (CĐ), Công ty TNHH Manpower Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến "Quản trị thông minh - An toàn mùa dịch". Trước tình hình mới của dịch bệnh, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội.

Hội nghị trực tuyến "Quản trị thông minh- An toàn mùa dịch"

Tham dự chương trình có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Anh Thơ - Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương và đại diện các doanh nghiệp (DN) trên cả nước. Chương trình được thực hiện ở hai đầu cầu chính là Hà Nội và Bình Dương cùng hơn 100 điểm cầu phụ ở các DN.

Chương trình Tọa đàm trực tuyến "Quản trị thông minh – An toàn mùa dịch" được thực hiện nhằm chia sẻ cách làm hay, tìm giải pháp quản trị an toàn cho các DN để duy trì sản xuất, bảo vệ sức khỏe người lao động (NLĐ) trong dịch Covid-19; đặc biệt thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ hưởng ứng các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết thời gian qua các DN đã năng động, sáng tạo trong việc phòng dịch Covid-19 theo điều kiện của DN. Như việc thiết kế tấm chắn nhà ăn cho NLĐ bằng gỗ, nhựa, carton… Trong tình hình dịch Covid-19, NLĐ rất đồng tình và nghiêm túc chấp hành các quy định để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Nhiều đơn vị, DN đã chuyển NLĐ từ làm việc trực tiếp sang làm việc tại nhà. "Tổ chức CĐ cũng thay đổi để thích nghi từ làm việc trực tiếp sang làm việc trực tuyến. CĐ các cấp đã chỉ đạo, thay đổi nội dung rất kịp thời, sinh động hơn như tuyên truyền chống dịch qua clip, qua mạng xã hội" - bà Hạnh cho hay.

Công ty TNHH Nidec Việt Nam làm vách ngăn tại bàn ăn công nhân

Chia sẻ tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Sung Shin (KCN Bến Cát, Bình Dương), chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại DN. Công ty đã thành lập Ban an toàn phòng chống Covid-19, NLĐ phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt, lắp vách ngăn tại nơi làm việc, lắp kính chống giọt bắn, phun thuốc khử trùng tại nơi làm việc, bồn rửa tay… Công ty cũng thực hiện giãn khoảng cách thời gian đi ăn cơm cùng lúc như từ 1,5 giờ lên 2 giờ, người cách người 2 m, vách ngăn tại bàn ăn, mỗi bàn ăn từ 8 người xuống 6, nhân viên nhà ăn rửa tay trong suốt thời làm việc, chỉ sử dụng găng tay 1 lần. DN cũng giảm thiểu các cuộc họp trực tiếp, hạn chế mở máy lạnh, sử dụng gió tự nhiên. Nhân viên Bộ phận y tế có sử dụng trang phục bảo hộ…. "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đơn hàng của DN đã bị cắt giảm nhưng DN đã cố gắng không cắt giảm việc làm để NLĐ có thu nhập. CĐ cũng tặng 20 kg gạo/người cho NLĐ khó khăn, khuyết tật, đang mang thai, nuôi con nhỏ. Mỗi tháng, DN cũng duy trì cuộc họp 3 bên giữa DN, CĐ và NLĐ để tìm giải pháp tốt nhất" - bà Hòa cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Sung Shin chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết dân gian có câu "cái khó ló cái khôn", trong tình hình dịch Covid-19 rất nhiều DN, đơn vị giải pháp thích nghi Covid-19 như làm việc tại nhà, tìm các biện pháp an toàn cho NLĐ. "Quản trị thông minh - An toàn trong mùa dịch" là vấn đề cả nước quan tâm trong bối cảnh phát triển mới. Năng lực thích ứng là nội dung bất cứ DN, NLĐ nào cũng quan tâm.