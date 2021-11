Công ty TNHH May Thêu Winning (TP Thuận An) là một trong những DN triển khai sớm gói "An sinh Công đoàn", với 300 phần quà được trao cho NLĐ khó khăn. Ông Hoàng Văn Toán, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đa phần đoàn viên, NLĐ trong công ty đều gặp khó khăn, do đó khi có chính sách hỗ trợ từ Tổng LĐLĐ Việt Nam là Công đoàn cơ sở triển khai ngay. Phần quà bao gồm: Gạo, nước mắm, dầu ăn, nước tương... "Đối tượng ưu tiên của Công đoàn cơ sở là anh chị em công nhân (CN) đang nuôi con nhỏ, phụ nữ mang thai, lao động lớn tuổi hoặc ưu tiên cho những trường hợp chưa được nhận gói hỗ trợ nào" - ông Toán nói. Chị Đàm Thị Ré (CN Công ty TNHH May Thêu Winning) chia sẻ dịch bệnh kéo dài khiến cuộc sống của gia đình chị vô cùng khó khăn. Cả vợ chồng chị phải nghỉ việc tạm thời trong khi nuôi con nhỏ nên thiếu thốn trăm bề, may mắn là được DN hỗ trợ 50% lương nên cũng tạm qua bữa. "Vừa đi làm trở lại thì được tổ chức Công đoàn hỗ trợ nhu yếu phẩm, vợ chồng tôi rất vui bởi đây đều là những món đồ thiết yếu" - chị Ré bộc bạch.



Công đoàn các KCN tỉnh Bình Dương trao gói “An sinh Công đoàn” cho công nhân khó khăn

Không chỉ hỗ trợ gói an sinh, Công đoàn cơ sở còn tặng học bổng cho con CN vượt khó, học giỏi và đang lên kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ. Tại Công ty TNHH Zeng Shing (KCN Việt Nam - Singgapore I, TP Thuận An), Công đoàn cơ sở cũng đã trao 310 phần quà cho đoàn viên. Bà Huỳnh Trầm Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty, cho biết do tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên công ty giao quà về từng bộ phận để phát cho CN, bảo đảm quy định về phòng chống dịch. Đối tượng được nhận gói "An sinh Công đoàn" chủ yếu là CN đã bị nhiễm Covid-19, bị bệnh hiểm nghèo hoặc không thể đi làm theo phương án "3 tại chỗ" do nơi ở bị phong tỏa. Hiện ban giám đốc và Công đoàn cơ sở đang lên kế hoạch chăm lo Tết cho NLĐ. "Dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm nay DN vẫn cố gắng tặng quà và thưởng Tết cho anh chị em CN. Công ty cũng sẽ khen thưởng NLĐ xuất sắc, gắn bó với DN từ 10 năm trở lên" - bà Hương cho hay.

Triển khai gói "An sinh Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Bình Dương sẽ trao 150.000 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, với tổng kinh phí 30 tỉ đồng.