Qua tham gia phong trào, nhiều tổ công nhân (CN) tự quản đã sửa chữa, nâng cấp phòng trọ khang trang, thoáng mát hơn, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, các khu trọ còn lắp đặt camera an ninh, wifi, xây dựng nhiều mô hình phục vụ đời sống tinh thần cho CN ở trọ như tủ sách báo, bàn bi-da, cờ tướng, karaoke... Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, ngoài 4.000 túi an sinh và 2,2 tấn thực phẩm do LĐLĐ huyện hỗ trợ, đã có 157 khu nhà trọ miễn giảm giá thuê phòng từ 30%-50% với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng, giúp CN ở trọ vượt qua khó khăn.



Công nhân khó khăn tại các tổ tự quản nhận quà Tết do LĐLĐ huyện Hóc Môn, TP HCM trao tặng

Dip này, LĐLĐ huyện đã khen thưởng 25 tổ trưởng tổ CN tự quản và 5 Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nhà trọ "Văn minh - Sạch đẹp - An toàn".