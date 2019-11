Quy định muộn màng

Ngày 5-11-2019, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 5378/BNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước.

Theo ông Chu Văn Long - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đối tượng để tuyển dụng đặc cách theo văn bản 5378 nói trên tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là không còn, nếu có chỉ có ở cấp huyện. Nguyên nhân, do từ mấy năm trước, UBND tỉnh Nghệ An đã ra chỉ thị yêu cầu chấm dứt hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Mặt khác, theo ông Long, việc tuyển đặc cách giáo viên sẽ gặp khó khăn do hầu như không còn chỉ tiêu biên chế. Các trường hợp có chỉ tiêu thì các địa phương đều đã tiến hành tuyển dụng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết tại địa phương không còn trường hợp giáo viên nào hợp đồng từ trước năm 2015 để xét tuyển đặc cách, vì địa phương đã thực hiện chỉ đạo của tỉnh, tiến hành tuyển dụng vào biên chế hoặc chấm dứt hợp đồng. Đây cũng là thực trạng chung tại nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An. Vì vậy, theo một số nhà quản lý giáo dục, văn bản 5378 của Bộ Nội vụ ra đời có phần muộn màng so với thực tế. Văn bản 5375 cũng bất cập là không hướng dẫn xử lý đối với trường hợp số lượng ứng viên đủ điều kiện xét tuyển đặc cách lớn hơn so với chỉ tiêu biên chế. QUANG ĐẠI