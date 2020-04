Ngày 8-4, BHXH Việt Nam cho biết trong hai ngày gần đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xấu, giả mạo nhằm thu mua sổ BHXH của người lao động (NLĐ) để trục lợi.

Cụ thể, tại tỉnh Bình Dương, các đối tượng đã lập trang Facebook mạo danh BHXH tỉnh để rao mua sổ BHXH. BHXH Việt Nam khẳng định hoạt động mua bán, thu gom sổ BHXH dưới bất kể hình thức nào đều là bất hợp pháp và bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật; Các tài khoản Facebook mang tên cơ quan BHXH hay BHXH Bình Dương để thực hiện hành vi trên đều là giả mạo.



Trang Facebook mạo danh BHXH Tỉnh Bình Dương

Ngay sau khi phát hiện sự việc, BHXH tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh yêu cầu có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật đối với những tài khoản mạo danh nêu trên. Đồng thời, đã có công văn gửi Công an tỉnh Bình Dương (Phòng PA06) báo cáo về tình hình, đề nghị phối hợp vào cuộc để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. BHXH Việt Nam cũng đã gửi thông tin về các trang Facebook lập ra với mục đích mua, thu gom sổ BHXH của NLĐ để trục lợi tới Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) để xử lý, ngăn chặn các hoạt động này trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường công tác truyền thông, cảnh báo đến người dân và kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.



BHXH tỉnh Bình Dương khẳng định, đến thời điểm này, BHXH tỉnh chỉ sử dụng Cổng thông tin điện tử duy nhất là https://binhduong.baohiemxahoi.gov.vn . Do đó, người lao động nên cảnh giác trước các thông tin trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo, thiệt thòi quyền lợi.

