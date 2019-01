Góp chút Xuân cho công nhân khó khăn

21/01/2019 04:06

Những ngày cuối năm, nhiều công nhân (CN) tranh thủ lúc tan ca ghé qua mua sắm tại chương trình bán hàng trợ giá phục vụ CN ngành dệt may do Công đoàn (CĐ) Dệt may Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức mới đây tại Tổng Công ty CP Phong Phú. Chương trình nhằm hỗ trợ cho CN khó khăn được mua sắm các mặt hàng giá rẻ nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.



Giúp công nhân quẳng gánh lo

Năm nay, chương trình có 28 gian hàng của 17 đơn vị thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam và bên ngoài tham gia. Các mặt hàng phong phú như sản phẩm dệt may, hóa mỹ phẩm, nhu yếu phẩm… với giá giảm từ 20%-50% so với thị trường. Đặc biệt, gian hàng đồng giá 10.000 đồng của Tổng Công ty CP Phong Phú bán rất nhiều mặt hàng như truyện tranh, giày dép, quần áo, túi xách… được CN quan tâm. Bà Lưu Đặng Thương Thương, Phó Chủ tịch CĐ Tổng Công ty CP Phong Phú, cho biết: "Hiện nay, rất nhiều sản phẩm mà các anh chị trong ban giám đốc, các bạn đoàn viên không sử dụng hoặc không thích sử dụng nữa nhưng không biết bỏ đâu. CĐ và Đoàn Thanh niên tổng công ty đã đi vận động các anh chị đóng góp để làm nên cửa hàng đồng giá. Nhiều mặt hàng giá trị rất cao nhưng cũng chỉ bán 10.000 đồng nhằm tạo cơ hội cho tất cả CN được mua hàng giá rẻ. Cửa hàng quy định mỗi người chỉ được mua tối đa 3 sản phẩm".

Công nhân mua sắm tại chương trình bán hàng trợ giá của Công đoàn Dệt may Việt Nam

Xách 2 túi đồ nặng trĩu gồm xà bông, nước xả, quần áo, khăn mặt…, chị Tăng Thị Ngọc Oanh, CN Tổng Công ty CP Phong Phú, khoe mua được rất nhiều mặt hàng cho cả gia đình. "Hàng hóa ở ngày hội rất phong phú, đa dạng lại rẻ hơn bên ngoài rất nhiều nên tôi tranh thủ sắm cho ông xã và mấy đứa nhỏ. Tôi và anh chị em CN rất mong có nhiều ngày hội như thế này trong năm để CN được mua hàng tốt, giá rẻ" - chị Oanh mong muốn.

Sắm Tết cho cả nhà

Với mong muốn mang mùa Xuân ấm áp đến cho mọi nhà, nhiều đơn vị đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành cho người lao động.

Điển hình như Hội Tết ngành Y do CĐ ngành Y tế TP HCM tổ chức tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 mới đây thu hút hơn 1.000 CNVC-LĐ và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tham gia. Hội Tết diễn ra với nhiều hoạt động như Thi cắm hoa tiểu cảnh ngày Xuân, Hội thi ca múa nhạc "Xuân ấm áp", gian hàng ẩm thực "Ấm áp tình quê"… Đặc biệt, có 32 gian hàng bán thực phẩm, bánh mứt, quần áo, túi xách, bao lì xì… với giá giảm 50%-80%. Vừa bế con vừa lựa hàng, chị Cao Thị Ái, quê Gia Lai, chọn được cho con trai chiếc áo ấm, có lông viền cổ với giá 30.000 đồng. Chị Ái kể bé bị sốt co giật, nằm viện đã hơn 15 ngày nên chị rất buồn rầu chưa mua sắm gì cho cả nhà. Chị Ái tâm sự: "Tết ở quê rất lạnh mà áo ấm của con đã chật, không mặc được nữa. Nếu áo này mua bên ngoài ít nhất cũng 150.000 đồng. Để tôi dạo qua một vòng xem còn có gì thích hợp mua cho bé lớn đang ở quê coi như sắm Tết cho cả nhà".

Nhằm nâng cao tính tiết kiệm cũng như san sẻ cùng cộng đồng, LĐLĐ quận 11, TP HCM sẽ tổ chức phiên chợ nghĩa tình CN với tên gọi "Cũ người mới ta" tại Nhà Văn hóa Lao động quận vào sáng 25-1. Phiên chợ dự kiến có 30 gian hàng với các sản phẩm như túi xách, giày dép, quần áo, đồ điện tử, mặt hàng gia dụng, bánh mứt… Bà Phan Thị Minh Duyên, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, cho biết: "Khi được ai đó tặng một món đồ không hợp ý hoặc trót mua sắm quá nhiều món trong "cơn nghiện", thay vì chất đống ở nhà vừa chiếm chỗ vừa tiếc, bạn có thể mang tặng hoặc cho phiên chợ. Với tiêu chí đây không phải là kinh doanh mua bán kiếm lời mà chỉ tương trợ, hỗ trợ nhau, vui là chính nên cả người bán và người mua đều rất thích thú khi tìm được một món đồ như ý với giá rẻ bất ngờ. Đặc biệt, toàn bộ số tiền bán được tại phiên chợ sẽ góp vào quỹ chăm lo Tết cho CNVC-LĐ khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo".

Bà NGUYỄN THỊ THỦY, Phó Chủ tịch CĐ Dệt may Việt Nam: Chia sẻ khó khăn cùng CN Trong bối cảnh tiền lương hiện nay chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu cuộc sống, giá cả tăng cao, đặc biệt trong dịp Tết, CN cần chi rất nhiều, do đó, chúng tôi tổ chức các gian hàng, vận động các doanh nghiệp cùng tham gia để chia sẻ khó khăn với CN. Bên cạnh đó, hội chợ cũng là một trong các hoạt động hưởng ứng chương trình "Người Việt dùng hàng Việt", kết nối các đơn vị sản xuất để tiêu thụ sản phẩm nội khối của nhau.

