Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, với chủ đề "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" sẽ được tổ chức trọng thể từ ngày 1 đến 3-12-2023 tại tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam bằng các hình thức như treo khẩu hiệu, banner, pano, lắp dựng cụm mô hình... tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô, trên các tuyến đường chính, tuyến phố chính; các khu vực đông dân cư, đông công nhân lao động; tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và gần nơi tổ chức Đại hội

Tại phiên trọng thể (ngày 2-12), Đại hội mời các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại biểu chính thức được triệu tập là 1.100 người, trong đó đại biểu do đại hội Công đoàn cấp dưới bầu là 891 người; đại biểu đương nhiệm Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) là 155 người; đại biểu chỉ định 54 người.

Trong số 1.100 đại biểu, có 510 đại biểu là cán bộ Công đoàn không chuyên trách và lao động sản xuất trực tiếp; 384 đại biểu có trình độ sau đại học - chiếm 35.39%. Đại biểu là Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc, nghệ sĩ, nhà giáo, thầy thuốc được phong danh hiệu ưu tú, danh hiệu nhân dân và đại biểu đã được tặng thưởng Huân chương Lao động là 115 người.

Pano chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Trụ sở các cơ quan, đơn vị được trang trí chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Những khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, hơn 30 triệu lượt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, chúc Tết, động viên, tặng quà nhân dịp "Tết Sum vầy" với trên 28.000 tỉ đồng. Thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền hơn 3.600 tỉ đồng.

Chương trình "Mái ấm Công đoàn" hỗ trợ hơn 14.000 NLĐ xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hơn 500 tỉ đồng cùng hàng vạn ngôi "nhà tình nghĩa", "nhà đại đoàn kết". Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" lan tỏa, thấm sâu đến cơ sở với nhiều ưu đãi, mang lại lợi ích cho hàng chục triệu lượt đoàn viên, người lao động.

Trên đường Phạm Hùng, nơi có Trung tâm Hội nghị quốc gia sẽ diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

5 năm qua, các cấp Công đoàn đã kết nạp mới hơn 4,46 triệu đoàn viên, thành lập 24.320 Công đoàn cơ sở. Tính đến tháng 6-2023, cả nước có gần 11,1 triệu đoàn viên Công đoàn (tăng hơn 1 triệu đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ) và 123.129 Công đoàn cơ sở. Công tác phát triển Đảng được quan tâm với 700.506 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước, trong đó có 399.723 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, tăng 1,4 lần so với nhiệm kỳ trước, tỉ lệ đoàn viên ưu tú ngoài khu vực nhà nước là hơn 11%.