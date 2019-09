Nhằm động viên CN tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, từ năm 2010, LĐLĐ TP Hà Nội đã thí điểm xây dựng mô hình tổ tự quản khu nhà trọ CN tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. Đến năm 2012, LĐLĐ TP Hà Nội phối hợp với Công an TP Hà Nội triển khai nhân rộng mô hình này tại các khu nhà trọ CN gần các KCX-KCN. Từ năm 2012 đến nay, toàn TP đã xây dựng được 92 tổ tự quản các khu nhà trọ, với hơn 20.000 CN tham gia. Ngoài xây dựng quy ước hoạt động, các tổ tự quản khu nhà trọ CN còn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, góp phần trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong năm 2018, các tổ tự quản đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết 155 vụ việc phát sinh tại cơ sở; cung cấp thông tin, góp phần điều tra, làm rõ 35 vụ phạm pháp hình sự.



Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” được tuyên dương

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân. LĐLĐ TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội cũng khen thuởng 43 tập thể, cá nhân có thành tích trong 5 năm xây dựng mô hình "Tổ tự quản khu nhà trọ CN".