Hạnh phúc khi được sẻ chia

23/07/2019 03:06

"Mừng lắm cô ơi, cả đời tôi chưa bao giờ nhận được món quà lớn đến thế" - chị Hồ Thị Tiền, công nhân (CN) Công ty TNHH Nam Phương V.N (quận Gò Vấp, TP HCM), đã không nén được xúc động khi nhận chiếc chìa khóa tượng trưng một xe máy hiệu Honda Wave trị giá 22 triệu đồng do LĐLĐ quận Gò Vấp trao tặng. Đây là công trình thi đua "90 năm, ước mơ, niềm vui của đoàn viên Công đoàn (CĐ)" do các cụm thi đua CĐ cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận thực hiện nhằm chào mừng 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam. Chị Tiền là một trong số 10 CN được tặng xe máy tại chương trình.



Ước mơ thành hiện thực

Chị Tiền cho biết chị sẽ mang chiếc chìa khóa tượng trưng này về treo ở một góc nhà để kỷ niệm. Chị Tiền quê Hậu Giang, lên TP làm CN đã nhiều năm. Cuộc sống bộn bề lo toan nên chị kết hôn khá trễ. Hạnh phúc chẳng tày gang khi chỉ sau một năm kết hôn, chồng chị mắc căn bệnh tắc động mạch, không thể làm việc nặng, một mình chị phải lo trong lo ngoài. Số phận vẫn chưa buông tha khi 2 năm trước, chồng chị bị tai biến, phải nằm một chỗ.

Chị Hồ Thị Tiền (thứ hai, bên trái), công nhân Công ty TNHH Nam Phương V.N, xúc động khi được tặng xe máy Ảnh: Thanh Nga

Để có thể vừa đi làm vừa chăm sóc chồng, ban ngày chị phải nhờ người quen hỗ trợ anh việc ăn uống. Cuộc sống vất vả, phải chạy ăn từng bữa nên chị không dám mơ đến việc mua sắm một chiếc xe máy đi làm. "Trước đây, tôi vẫn thường đi bộ hoặc xe đạp đi làm. Đời tôi chưa dám mơ một món quà lớn như vậy. Cảm ơn tổ chức CĐ đã giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ" - chị Tiền bộc bạch.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, CN Công ty TNHH May Việt Sang, cũng xúc động không kém khi nhận được món quà nghĩa tình do LĐLĐ quận trao tặng. Bản thân anh bị bệnh đại tràng mạn tính, phải điều trị lâu dài. Hai vợ chồng cùng làm CN, vừa nuôi con vừa điều trị bệnh nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau, không dám nghĩ đến sắm sửa gì trong nhà. Khi CĐ cơ sở thông báo về chương trình tặng xe máy và đề nghị ai thực sự khó khăn, không có phương tiện đi lại đăng ký, anh mạnh dạn làm hồ sơ nhưng không dám nghĩ mình sẽ được chọn. Vì vậy, khi CĐ công ty thông báo hồ sơ đã được duyệt, anh rất bất ngờ. Anh chia sẻ: "Có một chiếc xe để đi lại và chở vợ về quê thăm con là điều tôi mong mỏi bấy lâu nhưng không dám mơ. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc lúc này và thấy mình may mắn khi là một đoàn viên CĐ".

Vui khi được quan tâm

Vui và phấn khởi là tâm trạng của 150 nữ CN Công ty TNHH E.land Việt Nam (đóng tại huyện Củ Chi, TP HCM) khi tham dự chương trình tư vấn, khám sức khỏe miễn phí do LĐLĐ quận 1, TP HCM phối hợp với Bệnh viện quận 1 tổ chức mới đây.

Đến khám từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Gái, làm việc ở công ty được 7 năm, cho biết: "Nghe tổ trưởng CĐ thông báo có chương trình khám bệnh miễn phí ngay tại công ty, tôi đăng ký ngay. Tôi bị cao huyết áp, tiểu đường và thoái hóa cột sống nhưng rất sợ... đi khám vì lo sẽ phát hiện thêm bệnh. Nghe tin chương trình tổ chức ngay tại công ty, tôi rất mừng". Bà Gái hiện sống đơn thân, làm việc để tự lo cho mình và gửi tiền phụ lo cho đứa cháu nội đang đi học. Các con bà rất nghèo, chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, làm mướn nên không giúp đỡ được gì cho mẹ. Được các bác sĩ thăm khám và tư vấn tận tình, bà Gái rất vui và cảm động. "Tôi chỉ mong có sức khỏe để làm việc và rất vui khi được tổ chức CĐ quan tâm, chia sẻ. Được bác sĩ tư vấn, tôi biết rõ bệnh tình và không dám lơ là trong việc chữa trị" - bà Gái bộc bạch.

Chị Võ Thị Thanh Dung, làm việc ở công ty hơn 4 tháng, có hoàn cảnh rất khó khăn. Khi con nhỏ mới 3 tháng tuổi, chồng chị bỏ theo người khác. Một nách 2 con nhỏ, không nhà cửa, không nghề nghiệp, 3 mẹ con chị phải dắt díu lên sống nhờ gia đình chị ruột tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM. Hơn 4 tháng trước, được nhận vào Công ty TNHH E.land Việt Nam làm việc, chị vui lắm. "Mấy năm rồi, thấy cơ thể không khỏe là tôi chỉ biết ra tiệm mua thuốc uống, không dám đi bệnh viện vì không có tiền. Chương trình khám bệnh như thế này rất cần cho CN khó khăn chúng tôi" - chị Dung cho biết.

Chứng kiến niềm vui của CN khi đến tham dự chương trình, lãnh đạo công ty cũng vui lây. Bà Đỗ Ngọc Diệp, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty TNHH E.land Việt Nam, nhận xét: "Gia cảnh khó khăn khiến không ít nữ CN tại công ty ít quan tâm đến sức khỏe. Nhiều chị em sợ phát hiện bệnh và tiếc việc nên rất ít khi đi khám bệnh. Việc tổ chức khám tại công ty không chỉ giúp nữ CN đỡ vất vả trong di chuyển mà còn tiết kiệm một phần chi phí cho họ. Sau khi có kết quả thăm khám, những CN có vấn đề về sức khỏe sẽ được chúng tôi tạo điều kiện đi khám tại các bệnh viện chuyên khoa. Thời gian khám bệnh vẫn được công ty tính ngày công".

Bà Huỳnh Thị Ngọc Liên, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TP HCM:

San sẻ gánh lo Nhiều công trình, chương trình chăm lo có ý nghĩa cho đoàn viên khó khăn đã được các cấp CĐ TP triển khai trong tháng 7 đầy ý nghĩa này. Chủ động khảo sát hoàn cảnh, nhu cầu, đặc biệt là điều kiện làm việc của CN, các cấp CĐ đã lên kế hoạch chăm lo cụ thể nhằm san sẻ khó khăn với họ. Đây là việc làm có ý nghĩa, đậm tính nhân văn rất đáng biểu dương.

THANH NGA - HỒNG ĐÀO