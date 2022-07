LĐLĐ tỉnh Bình Dương hiện quản lý trên 4.000 Công đoàn cơ sở, với khoảng 800.000 đoàn viên. Nhiều năm qua, hoạt động Công đoàn Bình Dương được đánh giá là điểm sáng của cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hướng về đoàn viên - lao động.



Tạo điểm nhấn chăm lo

Giai đoạn Bình Dương bị phong tỏa do dịch Covid-19, bất chấp rủi ro, đội ngũ cán bộ Công đoàn lăn xả vào "điểm nóng" để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho công nhân (CN). Sự hiện diện của họ khiến CN ở các khu vực cách ly, phong tỏa ấm lòng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm hỏi, tặng quà công nhân ở trọ có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài nguồn kinh phí tích lũy, đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp còn tranh thủ vận động các nhà hảo tâm, kể cả việc bỏ tiền túi của mình, để mua nhu yếu phẩm tặng CN. Họ không quản ngày đêm ngồi chia từng phần rồi đến từng khu nhà trọ, hôm thì phân phát rau củ, hôm lại phát gạo, mì gói, đồ dùng cá nhân... cho CN.

Nhiều cán bộ Công đoàn mắc Covid-19 sau những chuyến đi như thế nhưng khi khỏi bệnh họ lại tiếp tục công việc mang nặng nghĩa tình này. Đến lúc doanh nghiệp (DN) thực hiện phương án "3 tại chỗ", đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở đã chủ động trao đổi, phối hợp với chủ DN tạo điều kiện ăn, ở cho CN. Không chỉ cùng ăn, cùng ở, họ còn kịp thời động viên vật chất lẫn tinh thần cho NLĐ, tất cả vì "mục tiêu kép" là vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống của NLĐ.

Sau dịch, thống kê cho thấy Bình Dương là địa phương có số người chết do Covid-19 khá nhiều, nhiều em là con CN bị mồ côi cha hoặc mẹ. Các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương đã tích cực vận động nhà hảo tâm, tổ chức, đơn vị để trao những phần quà ý nghĩa, giúp các em có thêm niềm tin vào cuộc sống. Đã có hàng trăm "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" được LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao cho các em mồ côi cha hoặc mẹ do Covid-19, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng. Riêng "Quỹ hỗ trợ CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" do LĐLĐ tỉnh thành lập vào cuối năm 2019 cũng góp phần chăm lo cho hàng trăm trường hợp để họ có điều kiện chữa bệnh.

Kề vai sát cánh

Sau khi dịch được khống chế, việc giá cả leo thang khiến đời sống của đoàn viên - lao động bị ảnh hưởng. Với tinh thần đồng hành, các cấp Công đoàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình chăm lo, hỗ trợ.

Điển hình là việc LĐLĐ tỉnh đã chủ động ký kết hợp tác thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với nhiều DN nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên - lao động. Nhờ đó, hàng chục ngàn đoàn viên - lao động được tiếp cận các sản phẩm chất lượng cao với giá ưu đãi, tiết kiệm một phần chi tiêu sinh hoạt. Chưa dừng lại, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức các "Phiên chợ 0 đồng" cho CN có hoàn cảnh khó khăn. Tại các DN, đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở cũng nhạy bén vận động người sử dụng lao động nâng lương, tăng phúc lợi để động viên NLĐ cũng như tuyên truyền NLĐ cùng chia sẻ với DN...

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Thông Dụng (TP Thuận An), nhìn nhận: "Nhờ sự chỉ đạo cũng như hỗ trợ kịp thời của Công đoàn cấp trên mà thời gian qua, Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt việc chăm lo cho đoàn viên, NLĐ - nhất là trong và sau dịch, cũng như các dịp lễ, Tết".

Nhìn lại phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh thời gian qua, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, khẳng định những kết quả đạt được là nhờ các cấp Công đoàn tỉnh luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Mọi hoạt động Công đoàn đều hướng về cơ sở, lấy đoàn viên - lao động là trung tâm phục vụ.

LĐLĐ tỉnh còn chú trọng xây dựng quan hệ hợp tác với các sở, ngành, các đoàn thể và chính quyền địa phương, nhờ đó thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ. Tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa các bên có liên quan không chỉ giúp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng quan hệ lao động mà còn chăm lo hơn đời sống vật chất lẫn tinh thần cho NLĐ.

Hướng đến mục tiêu bảo đảm an sinh lâu dài cho NLĐ, mới đây, LĐLĐ tỉnh tập trung triển khai Chương trình số 57-Ctr/TU ngày 11-1-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CN trên địa bàn tỉnh Bình Dương", đối tượng tập trung chăm lo là đoàn viên, lao động khu vực ngoài nhà nước. Xác định rõ việc bồi dưỡng nguồn để giới thiệu, phát triển đảng viên là đoàn viên, CN ưu tú là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, các cấp Công đoàn tỉnh đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trẻ, có năng lực, tâm huyết trưởng thành từ phong trào CN và hoạt động Công đoàn. Bình quân hằng năm giới thiệu từ 500 - 700 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.