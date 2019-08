Với tâm lý lo sợ do con trai là lao động "chui", gia đình vội vay mượn số tiền 250 triệu đồng để gửi cho nhóm bắt cóc. Đó là tình cảnh éo le của gia đình ông T khi con trai bị bắt cóc, tống tiền ở xứ người. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất tại Nghệ An khi thời gian gần đây, cơ quan công an nhận được nhiều đơn trình báo của nhiều gia đình về việc người thân của họ là lao động “chui” bị bắt cóc, uy hiếp đòi tiền chuộc.

Lâm cảnh nợ nần vì con bị bắt cóc

Gần 2 tháng trôi qua, nhưng gia đình ông H.H.T (SN 1966, ngụ tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ khi nghĩ lại chuyện khủng khiếp xảy ra với gia đình mình. Theo trình báo của ông T, ngày 25-5, con trai ông (sinh năm 1994) đang lao động bất hợp pháp tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) thì bị một nhóm gồm 5 đối tượng người Việt bắt cóc và yêu cầu gia đình gửi 250 triệu đồng để chuộc con ra.

Để uy hiếp tinh thần người thân tại quê nhà, nhóm bắt cóc còn gửi đoạn video quay cảnh anh này bị các đối tượng đánh đập, bắt quỳ xuống đất, kèm theo những lời đe dọa sẽ lấy từng bộ phận trên cơ thể, hoặc sẽ giết chết. Đó là những ngày kinh hoàng của vợ chồng ông T khi luôn sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ cho tính mạng con trai. Từ khi nhận được tin dữ, cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Gia đình bị hại trình báo cơ quan công an.

Ông T trình bày, cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, kém hiểu biết nên chấp nhận cho con trai sang Trung Quốc làm thuê theo diện bất hợp pháp. Ngày con khăn gói đồ đạc lên đường ra đi, vợ chồng ông lo hơn mừng. Do công việc không ổn định nên thu nhập chẳng đáng là bao.

Vậy mà đùng một cái, họ nhận được hung tin đó. Hoảng loạn, lo sợ, gia đình ông T đã cầu cứu cơ quan công an. Mặt khác, vì lo sợ cho tính mạng con trai nên gia đình âm thầm gom góp tiềm bạc để gửi cho nhóm bắt cóc, 250 triệu đồng là khoản tiền quá lớn với họ. Do vậy, để có đủ khoản tiền lớn, gia đình này phải vay mượn khắp nơi, cầm cố tài sản. Sau nhiều ngày lo sợ, ngày 28/5, gia đình ông T đã chuyển số tiền mà các đối tượng yêu cầu vào một tài khoản mà các đối tượng bắt cóc cung cấp. Đến nay, con trai ông T đã được nhóm bắt cóc thả ra nhưng chưa được về Việt Nam.

Bắt cóc, uy hiếp người thân



Trên đây chỉ là một trong số các trường hợp bị bắt cóc, tống tiền ở Trung Quốc mà cơ quan công an nhận được trình báo. Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 7-2019, đơn vị đã tiếp nhận 4 đơn trình báo của người dân tại các huyện Nam Đàn, Diễn Châu, Quỳnh Lưu.

Giữa tháng 7, gia đình bà H.T.H (xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu) nhận được cuộc điện thoại từ số thuê bao nước ngoài thông báo con trai bà là anh N.H.K bị bắt cóc tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và yêu cầu gửi tiền chuộc con. Trong điện thoại, đối tượng này ép gia đình bà H nhanh chóng gửi tiền chuộc là 200 triệu đồng nếu không con bà sẽ gặp nguy hiểm. Kèm theo đó chúng gửi hình ảnh anh K. đang bị trói tay, bên cạnh có người đứng canh gác. Quá hoảng sợ, ngày 13/7, bà H đã đến Công an huyện Quỳnh Lưu trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã liên hệ với lực lượng chức năng Trung Quốc để điều tra, xác minh. Đồng thời phối hợp, hướng dẫn gia đình trì hoãn việc chuyển tiền để thương lượng với các đối tượng và khai thác thêm thông tin. Đến ngày 17-7, nhân lúc các đối tượng sở hở, anh K đã trốn ra ngoài và trở về Việt Nam.

Ngoài huyện Quỳnh Lưu, tình trạng các lao động bất hợp pháp bị bắt cóc, rồi uy hiếp người thân yêu cẩu chuyển tiền cũng xảy ra ở tại một số địa phương của Nghệ An như huyện: Nam Đàn, Diễn Châu. Có những trường hợp sau khi gia đình chuyển tiền thì các đối tượng thả tự do cho nạn nhân. Nhiều người vì hoảng sợ, lo lắng nên sau đó đã bỏ về Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có người sau khi bị bắt cóc vẫn bặt vô âm tín như gia đình bà N.T.H, trú xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Theo đơn trình báo của gia đình, vợ chồng của người em trai bà H làm công nhân tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ngày 3/5, người em dâu của bà đi làm về thì bị 2 đối tượng là Nguyễn Thị Bình (quê huyện Tân Kỳ, Nghệ An) và Lê Mạnh Chính (quê tỉnh Hải Dương) bắt cóc.

Em trai bà H đã liên lạc được với một người tên Sơn là người quen của các đối tượng trên để hỏi thăm tình hình thì người này yêu cầu đưa 178 triệu đồng để chuộc người. Sau khi gia đình chuyển tiền và tài khoản như thỏa thuận, người thân của bà H đã đến gặp Sơn để yêu cầu giao người thì người này cho biết nhóm bắt cóc không đồng ý cho chuộc nữa.

Sau đó, Sơn đã bị người thân của bà H giữ lại và đưa đến Công an tỉnh Quảng Đông trình báo nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Hiện nay gia đình vẫn chưa có tin tức gì của chị H. Các đối tượng bắt cóc cũng không còn liên lạc với gia đình. Những năm gần đây, tình trạng người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động bất hợp pháp ở một số nước trong khu vực đang diễn biến phức tạp.

Giúp nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa



Trước đây, tình trạng này xảy chủ yếu xảy ra tại các huyện miền núi, nơi nhận thức người dân còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thị trường xuất khẩu lao động chính ngạch được thắt chặt với nhiều yêu cầu khắt khe về bằng cấp, trình độ, học tiếng và phải có kinh phí cho các công ty môi giới cho nên người lao động "chui" xuất hiện nhiều hơn.

Chính điều này đã tạo nên làn sóng ồ ạt đi lao động "chui" tại các nước trong khu vực như Đài Loan, Thái Lan, Lào... đông nhất là thị trường Trung Quốc. Thực trạng này, không chỉ gây ra nhiều hệ lụy đối với xã hội, mà bản thân người lao động phải luôn đối mặt với vô vàn rủi ro, thậm chí có thể mất mạng.Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn báo cáo thủ đoạn phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài lên Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ liên quan thuộc Bộ Công an để chỉ đạo hướng dẫn công tác đấu tranh, phòng ngừa. Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn chỉ đạo công an các địa phương trong tỉnh triển khai các nội dung. Trong đó, tổ chức quán triệt thông báo thủ đoạn phạm tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản; tuyên truyền rộng rãi về phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội để nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, phối hợp điều tra xử lý tội phạm. Trong đó chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân không đi xuất khẩu lao động bất hợp pháp ở nước ngoài, nhất là ở Trung Quốc, Đài Loan.

Sống trong sợ hãi Thực tế cho thấy, những người lao động "chui" ở Trung Quốc đang phải đánh cược chính tính mạng của mình. Bởi phần lớn lao động này đều phải vượt biên trái phép qua đường mòn. Khi ở nước ngoài, tiền lương làm việc là do thỏa thuận giữa chủ và người lao động. Người may mắn thì được thanh toán sòng phẳng nhưng cũng rất nhiều người bị đối xử bất công, bớt xén tiền lương, nhiều người tay trắng trở về và đã có trường hợp phải bỏ mạng nơi xứ người. Và có một điểm chung đó là họ phải sống chui lủi, làm việc chủ yếu vào ban đêm, thường xuyên đối mặt với nhiều nguy hiểm như tai nạn lao động, bị lừa tiền, bắt cóc...