Theo đó, hồ sơ yêu cầu chung đối với các loại visa bao gồm: Tờ khai thay đổi tư cách lưu trú (tải tại website: colab.gov.vn); bản photocopy chứng minh thư người nước ngoài mới được cấp (hai mặt) và bản photocopy hộ chiếu (nếu đổi hộ chiếu, photocopy cả hộ chiếu cũ); giấy xác nhận đăng ký người nước ngoài bản có dấu do UBND phường/xã nơi cư trú cấp; giấy xác nhận đăng ký tư cách cư trú của Cục Xuất nhập cảnh cấp khi nộp hồ sơ xin đổi visa. Ngoài hồ sơ bổ sung đối với các loại visa trên, các loại visa sau đây bổ sung thêm các loại giấy tờ khác. Đối với visa E7, F2 (lao động có trình độ cao) bổ sung giấy chứng nhận làm việc bản có dấu. Đối với visa F2, F3 (diện theo vợ/chồng) bổ sung bản photocopy giấy đăng ký kết hôn của Việt Nam hoặc Hàn Quốc. Đối với visa F6 bổ sung giấy chứng nhận kết hôn của Hàn Quốc bản có dấu xin cấp tại UBND phường/xã. Đối với visa G1 bổ sung giấy tờ xác nhận lý do chuyển visa G1, ví dụ nếu chuyển G1 để chữa bệnh, sẽ bổ sung giấy xác nhận chữa bệnh do các bệnh viện cấp cho người bệnh.



Lao động nước ngoài được phép chuyển đổi visa để tiếp tục làm việc tại Hàn Quốc

Người lao động gửi hồ sơ khai báo đổi tư cách lưu trú tới văn phòng quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc. Sau khi rà soát hồ sơ, văn phòng EPS sẽ xác nhận qua tin nhắn, email hoặc điện thoại cho người lao động.