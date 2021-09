Tình hình dịch bệnh Covid--19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó quận Bình Tân là một trong những vùng đỏ với nhiều ca nhiễm và lây lan trên diện rộng.

Dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân đang sinh sống và làm việc tại đây. Trẻ em trong các hộ gia đình có người thân nhiễm bệnh, có cha mẹ, người thân mất việc làm do Covid-19 đang gặp rất nhiều thiệt thòi. Điều kiện học tập, sinh hoạt, phát triển thể chất và tinh thần của các em đều rất thiếu thốn và khó khăn.

Anh Lâm Đức Huy, đại diện hộ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường tiểu học Bình Trị Đông nhận quà hỗ trợ

Để phần nào giảm bớt khó khăn mà các em học sinh và gia đình đang phải đối mặt, Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển quận Bình Tân đã phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) thực hiện "Hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại 3 trường tiểu học trên địa bàn quận Bình Tân trong bối cảnh dịch Covid-19", với tài trợ của tổ chức Taiwan Fund for Children and Families (Quỹ Gia đình và trẻ em Đài Loan -TFCF).

Ngân sách tài trợ cho hoạt động này được trích từ Dự án "Xây dựng trường học an toàn và chất lượng cho trẻ em quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh" do ba bên AAV, AFV và TFCF phối hợp thực hiện tại địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.



262 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật hoặc có phụ huynh là người khuyết tật đang theo học tại các trường: Tiểu học Kim Đồng, tiểu học Bình Trị Đông và Tiểu học Tân Tạo A, thuộc địa bàn quận Bình Tân đã được nhận hỗ trợ của chương trình trong ba ngày (từ 21 đến 23-8). Các phần quà bao gồm: 01 thùng sữa, 10 ký gạo, 40 quả trứng, 01 ký muối, 0.5kg đậu phộng, 01 chai dầu ăn thực vật, 01 chai nước rửa tay Lifebuoy diệt khuẩn, 8 hộp khẩu trang kháng khuẩn, 5 quyển vở ô ly với thông điệp "Phòng, chống quấy rối tình dục trẻ em trong đại dịch", với tổng trị giá hơn 274 triệu đồng đã được đưa đến tận tay các em và gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thủy, phụ huynh bé Nguyễn Thành Phát – học sinh trường tiểu học Tân Tạo A nhận quà hỗ trợ từ chương trình

Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển quận Bình Tân cũng nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi cảm ơn từ phía các gia đình được hỗ trợ. Điển hình, cô Dương Thị Thu đã cùng hai cháu nội là Dương Minh Huy và Dương Minh Bảo, hiện đang theo học tại trường TH Bình Trị Đông, đã gọi điện trực tiếp để nói lời cảm ơn tới Ban quản lý Chương trình và Nhà tài trợ: "Gia đình chân thành cảm ơn quý nhà tài trợ đã giúp chúng tôi vượt qua lúc khó khăn này, chúc nhà tài trợ luôn luôn mạnh khỏe".

Ngoài các phần quà trên đây dành hỗ trợ học sinh tại ba trường tiểu học trên địa bàn, Ban quản lý Chương trình Hỗ Trợ Phát triển quận Bình Tân còn thực hiện chương trình "Triệu Bữa Cơm 2021", do ActionAid Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam và tổ chức CARE Quốc tế khởi xướng và tài trợ. Chương trình đã trao 6.550 phần quà với tổng trị giá gần 1.5 tỉ đồng, mỗi phần gồm: 1 suất thực phẩm (gạo, thịt gà, cá hộp, đậu phộng, dầu ăn, đường, muối) và khẩu trang cho công nhân và người lao động mất việc làm và giảm thu nhập tại 6 phường thuộc quận Bình Tân, bao gồm: Tân Tạo A, Tân Tạo, An Lạc, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông và Bình Hưng Hòa.