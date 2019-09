Lễ cắt băng khánh thành

Sáng 14-9, tại Khu công nghiệp VSIP (Hải Phòng), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tổ chức khai mạc Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019.

Tới dự lễ khai mạc có ông Ngọc Duy Hiểu, Đại biểu quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng đại diện các cấp công đoàn Hải Phòng, đông đảo người lao động trên địa bàn TP Hải Phòng.

Đây là sự kiện khởi đầu cho chuỗi Chương trình "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam lên kế hoạch tổ chức tại 11 khu công nghiệp trong cả nước từ nay đến cuối năm 2019.

Công nhân tham gia "Ngày hội công nhân -Phiên chợ nghĩa tình" được lựa chọn sản phẩm hàng hoá được ưu đãi về giá

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọc Duy Hiểu cho hay, sự kiện khai mạc sẽ khởi đầu trong chuỗi 20 sự kiện trong dịp này.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh những năm gần đây, Tổng LĐLĐL Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo bảo vệ người lao động, một trong những sự kiệnđó là chăm lo phúc lợi, mang lại nhiều lợi ích vật chất hơn thông qua sự kiện bán hàng giảm giá, và chăm lo về tinh thần, vật chất. Đặc biệt là trong chương trình Gala tối 14-9 sẽ có nhiều tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn. Các nghê sĩ sẽ thay tổ chức Công đoàn gửi gắm những ý nghĩa, tuyên tuyền chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn đến với người lao động thông qua các nội dung tuyên truyền có sức thuyết phục đối với công nhân lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chia sẻ trong những năm gần đây đã thay đổi hình thức tuyên truyền để có thể lan tỏa các thông điệp đến công nhân lao động, thông qua việc tuyên truyền trên không gian mang, thông qua những người nổi tiếng, các nghệ sĩ… để có tính thuyết phục hơn đối với người lao động.

Tại sự kiện "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" lần này, công nhân lao động có cơ hội mua sắm các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các sản phẩm gia dụng tại 90 gian hàng (may mặc, thực phẩm, dược phẩm, hóa mĩ phẩm, đồ điện tử, viễn thông, đồ dùng học tập…) được giảm giá từ 10% trở lên. Ngoài ra, người lao động được tư vấn pháp luật, tư vấn chăm sóc sức khỏe, phát thuốc miễn phí, hướng dẫn Luật An toàn giao thông, thực hành lái xe an toàn, tham gia trong chương trình liên hoan âm nhạc đường phố, nhảy flashmob; thưởng thức các tiết mục văn nghệ, biểu diễn võ thuật, xiếc, ảo thuật, các hoạt động tập thể với các nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Bắc, Tự Long…

Trong "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và TP Hải Phòng trao tặng 160 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật, cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao 5 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, bốc thăm trúng thưởng…