Khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện

07/11/2018 05:35

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết sau hơn 10 năm triển khai, đến nay số người tham gia BHXH tự nguyện trong cả nước là 189.502 người, đạt 57,2% so với kế hoạch. Trong đó, một số địa phương thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện như: Điện Biên 1.740 người (đạt 97,9% kế hoạch), Quảng Bình 5.895 người (đạt 89,2%), Cao Bằng 1.995 người (đạt 88%)… Tuy nhiên, có 48 địa phương giảm số người so với năm 2017, nguyên nhân chủ yếu do một số đối tượng tham gia nghỉ hưởng chế độ BHXH; người tham gia chưa hiểu đầy đủ về chính sách; có thu nhập thấp, không ổn định; chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già.



Đại biểu phát biểu tại hội thảo

Để thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện, các đại biểu cho rằng ngoài đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp từng nhóm đối tượng, cần áp dụng đồng bộ các giải pháp, ưu tiên phát triển đối tượng bền vững, tham gia lâu dài… Đặc biệt, nhà nước cần có chính sách khuyến khích, thu hút, tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Tin-ảnh: M.Chi