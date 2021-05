Tại hội nghị, các đại biểu nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan thiết thân đến đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ) như: NLĐ có thu nhập thấp chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ của nhà nước về nhà ở, vốn vay để cải thiện đời sống; các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho NLĐ còn nghèo nàn… Từ thực trạng ấy, các đại biểu đề nghị lãnh đạo địa phương nên dành quỹ đất xây dựng thêm các trường mầm non, nhà trẻ cho con công nhân tại các khu công nghiệp; có chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp để họ an cư và an tâm làm việc. Nhiều ý kiến cũng kiến nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi chính sách lương hưu phù hợp để tăng tính hấp dẫn, từ đó hạn chế tình trạng nhận BHXH một lần.



Người lao động phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại

Dịp này, Tổ chức Tài chính vi mô CEP đã tặng 1 mái ấm Công đoàn (trị giá 60 triệu đồng) và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho 2 đoàn viên khó khăn. Ngoài ra còn có 10 CNVC-LĐ khó khăn được nhận quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng.