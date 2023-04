Ngày 6-4, tại TP Long Xuyên (An Giang), LĐLĐ tỉnh An Giang và LĐLĐ TP HCM ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2023 – 2028.

Ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang, cho rằng việc ký kết hợp tác này rất có ý nghĩa trong việc giáo dục truyền thống, lịch sử về tổ chức Công đoàn Việt Nam; cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho đoàn viên tại 2 địa phương. Bởi, An Giang là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, còn TP HCM là nơi Bác Tôn lãnh đạo phong trào công nhân lao động và thành lập Công hội Ba Son ở Sài Gòn.

Ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang.

"Sự ký kết giữa 2 LĐLĐ sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau; tạo sự gắn bó thân thiết, nghĩa tình giữa tổ chức Công đoàn An Giang với tổ chức Công đoàn TP HCM. Điều đó thúc đẩy công tác chăm lo cho người lao động tại An Giang và TP HCM ngày càng tốt hơn" – ông Phú khẳng định.

Bày tỏ tình cảm và khẳng định sự hợp tác giữa 2 LĐLĐ ngày bền chặt, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết sự gắn kết giữa 2 đơn vị đã có từ trước và sau đợt dịch COVID-19, tình cảm đó càng được khẳng định.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM.

"Mối quan hệ, sự hiểu biết về 2 đơn vị chúng ta đã có từ lâu. Chúng ta có nhiều hoạt động chung cùng nhau. Và khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại TP HCM, LĐLĐ tỉnh An Giang đã kịp thời gửi những phần quà đến người lao động đang làm việc tại TP HCM để giúp họ vượt qua khó khăn. Chúng tôi rất trân trọng tình nghĩa đó. Tôi cho rằng tình nghĩa được xây dựng trong gian khó như thế sẽ luôn bền chặt" – bà Diệu Thúy khẳng định.

LĐLĐ tỉnh An Giang và LĐLĐ TP HCM ký kết hợp tác với 5 nội dung.

Tại buổi ký kết, LĐLĐ tỉnh An Giang và LĐLĐ TP HCM đã thống nhất hợp tác trên 5 nội dung, gồm: thông tin tình hình người lao động của tỉnh An Giang tại TP HCM; chia sẻ kinh nghiệm, kỷ năng đàm phán, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; kỷ năng xử lý những vấn đề tranh chấp lao động, đình công; phối hợp giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc; kết nối sự hợp tác giữa các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của 2 địa phương và hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội.

Dịp này, LĐLĐ TPHCM đã trao tặng 100 phần học bổng trị giá 100 triệu đồng cho con em đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trước đó, LĐLĐ tỉnh An Giang, LĐLĐ TPHCM cùng một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã có nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn trong hoạt động; 2 bên đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà, tặng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, con đoàn viên và người dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn.