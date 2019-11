Theo các đại biểu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do cường độ làm việc của người lao động (chủ yếu là chế biến thủy, hải sản) khá cao, trong khi thu nhập không ổn định. Chưa kể, sau khi ăn Tết, một số lao động sẽ tìm việc ở quê hoặc nhảy việc. Ở các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, do người đại diện thường xuyên thay đổi nên việc thương lượng các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất Đảng ủy, ban giám đốc tổng công ty chủ động thông tin về tiến trình cổ phần hóa tại các doanh nghiệp để người lao động biết, từ đó an tâm làm việc; tổ chức các chương trình về nguồn để giáo dục truyền thống, gắn kết đoàn viên với các tổ chức...



Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại hội nghị đã được lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn ghi nhận và giải đáp thỏa đáng.