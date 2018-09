Loay hoay xử lý doanh nghiệp vắng chủ

30/09/2018 22:21

"Làm ăn thua lỗ, chủ DN lặng lẽ cao chạy xa bay khiến CN điêu đứng. Ngoài niêm phong tài sản, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ CN khởi kiện đòi quyền lợi. Thế nhưng, giải pháp này chỉ mang tính chữa cháy chứ không thể bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ) một cách căn cơ" - một cán bộ Công đoàn (CĐ) cấp trên cơ sở tại TP HCM bày tỏ.



Vụ việc gần đây nhất là tại Công ty TNHH XNK May Thái Bình Dương (huyện Hóc Môn, TP HCM). Trước đó, công ty báo cho CN nghỉ lễ đến ngày 5-9. Tuy nhiên, khi CN trở lại làm việc thì tài sản đã được công ty bán gần hết, chỉ còn khoảng 140 máy may. Giám đốc công ty cũng "biệt tăm", để lại khoản nợ lương và BHXH hơn 2,7 tỉ đồng. Cách đó không lâu, Giám đốc Công ty TNHH Tasko Vina cũng đã cao chạy xa bay về nước khi đang nợ lương và BHXH của 176 CN với số tiền 3,7 tỉ đồng. Tại hội nghị chuyên đề do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức ở Hà Nội, đại diện LĐLĐ các tỉnh, thành đã chỉ ra những khó khăn trong việc xử lý DN vắng chủ. Trong đó, thủ tục để xác định thế nào là chủ bỏ trốn là khó khăn lớn nhất. Ngoài tiêu chí trên, đến nay, pháp luật vẫn chưa có quy định về quy trình xử lý tài sản đối với DN có chủ bỏ trốn. Chính bất cập này đã khiến cơ quan chức năng ở các địa phương lúng túng trong việc xử lý, dẫn đến việc NLĐ mỏi mòn chờ giải quyết quyền lợi (việc làm, tiền lương, BHXH, BHYT...).

Theo ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, thực tế này đòi hỏi pháp luật phải có sự điều chỉnh hợp lý nhằm xử lý triệt để tình trạng chủ DN bỏ trốn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Chẳng hạn, trong vòng bao nhiêu ngày, người đại diện DN vắng mặt mà không có thông báo cho chính quyền sở tại và không có ủy quyền hợp pháp cho người khác hoặc các cơ quan chức năng đã có thông báo công khai mà chủ DN không có phản hồi thì được xem là "chủ DN bỏ trốn". "Khi đã xác định chủ DN bỏ trốn, các cơ quan chức năng được quyền thanh lý tài sản của DN theo luật định để trả lương, BHXH, BHYT cho NLĐ. Đồng thời, qua đó làm cơ sở cho NLĐ hoặc tổ chức CĐ khởi kiện, yêu cầu phá sản DN để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ" - ông Quảng đề xuất.

An Chi