Hội thi thu hút 25 thí sinh của 5 đơn vị tham gia. Các thí sinh trải qua các phần thi: "Chúng tôi là ai" (tự giới thiệu về đơn vị), "Khởi động" (trắc nghiệm kiến thức về an toàn - vệ sinh lao động), "Vượt chướng ngại vật" (kỹ năng sơ cấp cứu), "Về đích an toàn" (thực hiện bộ tranh ghép cổ động an toàn - vệ sinh lao động).



Các đội trong phần thi tự giới thiệu

Ban tổ chức đã trao 5 giải thưởng cho các đội tham gia. Hội thi nhằm phát động và tuyên truyền sâu rộng trong người lao động thực hiện và chấp hành đúng quy định pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; hạn chế, ngăn ngừa nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ trong các đơn vị nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động.