ôm nay (17-7), LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM sẽ tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Nhìn lại hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động (NLĐ) thời gian qua, bà Phạm Ngọc Lan, Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú, khẳng định: "Bám sát đặc thù cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN), khi triển khai các hoạt động phong trào, LĐLĐ quận đã có những định hướng chỉ đạo sát sườn nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên. Làm tốt công tác chăm lo cũng là cách bảo vệ, thu hút NLĐ vào Công đoàn (CĐ)".



Đổi mới hoạt động chăm lo

Nửa đầu năm 2020, bên cạnh việc duy trì các hoạt động "truyền thống" như: thăm hỏi, tặng quà CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động vào các dịp lễ, Tết, LĐLĐ quận đã triển khai thêm nhiều hình thức chăm lo mới, thiết thực hơn nhằm động viên các trường hợp có hoàn cảnh không may.

Đơn cử, trong Tháng Công nhân (CN) 2020 vừa qua, LĐLĐ quận đã tổ chức tặng sổ tiết kiệm cho CNVC-LĐ bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp họ có khoản tích lũy khi hữu sự. Chưa dừng lại đó, từ các nguồn vận động, LĐLĐ quận còn hỗ trợ phương tiện đi lại, phương tiện làm việc cho NLĐ nghèo cải thiện thu nhập và ổn định đời sống. Nhận được một chiếc máy may công nghiệp do LĐLĐ quận gửi tặng, chị Võ Thị Kim Oanh, CN Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Mỹ, rất xúc động.

Đồng lương CN bấp bênh, lại một mình nuôi 2 con nhỏ nên cuộc sống gia đình cứ thiếu trước hụt sau. Những lúc rảnh rỗi hay công ty ít việc, chị rất muốn có việc làm thêm để kiếm đồng vô đồng ra nhưng điều kiện không cho phép. Có chiếc máy may do tổ chức CĐ gửi tặng, chị sẽ nhận hàng về gia công vào buổi tối.

Bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM - thăm hỏi việc làm, đời sống công nhân

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, LĐLĐ quận còn đứng ra vận động các tổ chức, các DN và mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí chăm lo đoàn viên, NLĐ mất việc hoặc bị giảm thu nhập. Kết quả, ngoài 1.471 đoàn viên khó khăn được chăm lo từ nguồn ngân sách với tổng kinh phí gần 1,8 tỉ đồng, LĐLĐ quận đã vận động được thêm 1.770 phần quà (chủ yếu là gạo, nhu yếu phẩm…) và 2.000 suất ăn trưa tặng cho NLĐ mất việc, gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Thu hút lao động tự do vào Công đoàn

Dấu ấn nổi bật khác của LĐLĐ quận Tân Phú là phát triển đoàn viên mới và vận động lao động tự do vào nghiệp đoàn (NĐ). Đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, nhiều DN lớn đã di dời ra khỏi khu vực dân cư nên hiện nay ở quận Tân Phú chủ yếu là các cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ - thương mại nhỏ lẻ có dưới 5 lao động (chiếm tỉ lệ hơn 80%). Do quy mô sản xuất nhỏ nên nhiều đơn vị chưa quan tâm thành lập CĐ.

Trong khi đó, lao động tại các cơ sở này chủ yếu là dân ngoại tỉnh, chưa am hiểu về pháp luật, đời sống còn khó khăn, thiếu thốn. Để vừa tập hợp đối tượng này vào CĐ vừa chăm lo vừa có thể bảo vệ tốt nhất cho họ, LĐLĐ quận đã tranh thủ tối đa sự ủng hộ của chính quyền địa phương và các ban - ngành trong quận.

Qua rà soát, phối hợp tuyên truyền, vận động, 6 tháng qua, LĐLĐ quận đã thành lập thêm 6 NĐ, nâng tổng số NĐ ở quận lên 9 đơn vị với 274 đoàn viên.