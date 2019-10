Theo đó, LĐLĐ quận sẽ hợp tác với Bệnh viện quận, Phòng Y tế quận và Trung tâm Y tế quận tạo điều kiện tốt nhất để đoàn viên được khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Đặc biệt, thông qua Quỹ Từ thiện One Health, LĐLĐ quận sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV One Health tổ chức xét nghiệm tầm soát ung thư miễn phí cho 1.000 người lao động trên địa bàn quận. Dịp này, Công ty TNHH MTV One Health cũng lấy mẫu máu để xét nghiệm tầm soát ung thư miễn phí ung thư gan, buồng trứng, sán lá lớn cho hơn 120 công nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8.



Đoàn viên tham gia mua sắm tại ngày hội Ảnh: HỒNG ĐÀO

Hưởng ứng chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên", sáng 26-10, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, LĐLĐ quận 1 phối hợp Ủy ban MTTQ quận và Phòng Kinh tế quận tổ chức Ngày hội hàng Việt Nam. Ngày hội thu hút 30 đơn vị tham gia, bày bán các sản phẩm quần áo, giày dép, hóa mỹ phẩm, gạo, cà phê, nước mắm... giảm giá từ 10%-50% cho đoàn viên, CNVC-LĐ. Tham gia ngày hội, đoàn viên, CNVC-LĐ còn được tư vấn miễn phí về chính sách pháp luật, tư vấn vay vốn của Tổ chức Tài chính vi mô (CEP).