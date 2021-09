Bước lên xe, nhiều hành khách trên chuyến xe miễn phí đưa người dân về quê tránh dịch của Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines không kìm được xúc động. Họ là công nhân (CN), học sinh, người già, người đau bệnh… lâm vào cảnh khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát tại TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai. Trên các chuyến xe nghĩa tình này, nhiều người chia sẻ niềm vui và sự cảm kích khi được hỗ trợ về quê, không chỉ là câu chuyện về miếng cơm, manh áo mà còn là sự an tâm, cận kề bên người thân giữa lúc đầy biến động do dịch bệnh.



Niềm vui đoàn tụ

Trên chuyến xe về miền Tây, chị Phan Thị Như Quế (quê huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) cho biết, từ quê lên TP HCM làm CN, thuê trọ ở quận Bình Tân. Công ty tạm nghỉ do dịch Covid-19 nên chị thất nghiệp. "Cuộc sống quá khó khăn, tôi và con trai 5 tuổi muốn về quê nhưng xe khách đã ngưng chạy, may mắn được Hội Đồng hương tỉnh Kiên Giang hỗ trợ nên mẹ con tôi được xe khách Phương Trang chở về quê miễn phí, thiệt là vui mừng" - chị Quế bày tỏ.

Hành khách trên chuyến xe nghĩa tình của Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines

Cũng như chị Quế, nhiều CN, sinh viên, người dân lên TP HCM khám chữa bệnh bị "mắc kẹt" lại... được về quê ai cũng vui mừng, gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, TP HCM và Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines đã tổ chức chu đáo đưa họ về quê miễn phí. Chia sẻ về chương trình, ông Đào Viết Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines, cho biết hiểu rõ những khó khăn chồng chất khi nhiều đợt dịch Covid-19 đến bất ngờ và đợt dịch thứ 4 kéo dài dai dẳng này khiến nền kinh tế lao đao, nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn, những người lao động (NLĐ) xa quê lại đau đáu gánh nặng với quê nhà. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo công ty đã đồng hành với Chính phủ và bà con vượt qua đại dịch một cách bình an. Các chuyến xe nghĩa tình được công ty phối hợp với các cơ quan chức năng lên phương án di chuyển chặt chẽ và bảo đảm an toàn. Các đợt đưa người về đều có sự phối hợp tổ chức giữa chính quyền các tỉnh và TP HCM. Người về quê đều được khám sàng lọc, test nhanh Covid-19, mang khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, kiểm soát dịch tễ... trước khi khởi hành. Mỗi xe chỉ chuyên chở theo định mức 50% số ghế quy định để bảo đảm giãn cách.

Bất chấp rủi ro

Dịch bệnh tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam diễn biến phức tạp nên tùy tình hình thực tế tại từng địa phương mà kế hoạch đưa người dân về quê có sự điều chỉnh. Tuy vậy, theo ông Đào Viết Ánh, công ty vẫn đáp ứng được công tác chuyên chở, ngay cả trong điều kiện siết chặt giãn cách, gấp rút về thời gian và trong bối cảnh dịch bệnh trở nên nguy cấp. Điều này là do công ty có thế mạnh về vận tải hành khách với hơn 2.000 đầu xe hoạt động tại 60 tuyến trải dài từ Nam chí Bắc. Thêm vào đó, lực lượng lao động đông đảo, nhiều kinh nghiệm của công ty luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chung nhằm hỗ trợ đồng bào vượt qua thách thức của dịch Covid-19, đặc biệt là đội ngũ lái xe lành nghề, không ngại nguy hiểm.

Là một trong những tài xế tham gia đưa NLĐ về Phú Yên, ông Trần Phi Anh (50 tuổi), cho biết dù biết trước sẽ gặp rủi ro nhưng ông và nhiều đồng nghiệp vẫn cam tâm phục vụ, cố gắng hết sức mình để đưa bà con về quê tránh dịch, xem đó là trách nhiệm với cộng đồng. "Có một cụ già lên xe thì khóc nức nở, hỏi ra mới biết dịch bệnh, cụ không còn tiền để xoay xở nên chỉ mong về quê. Được về quê trên chuyến xe miễn phí, cụ cảm động lắm vì sắp được gần con cháu" - ông Phi Anh kể.

Một tài xế khác, tham gia trên 15 chuyến xe đưa NLĐ về Đắk Lắk là ông Thái Hoàng Long, 45 tuổi, bộc bạch: "Chúng tôi cũng hiểu tính cấp bách và tầm quan trọng của việc đưa bà con về quê tránh dịch nên dù biết hiểm nguy vẫn cố gắng thực hiện nhiệm vụ. Anh em lái xe chia sẻ phần là vì ở nhà sẽ nhớ vô-lăng lắm, phần vì lúc này xã hội đang cần, được công ty động viên nên xung phong tham gia chống dịch". Nhiều lái xe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị nhiễm Covid-19, thế nhưng sau khi khỏi bệnh vẫn tiếp tục quay lại để đồng hành với chương trình. Theo các anh, tham gia hành trình được chứng kiến nhiều mảnh đời, nhiều câu chuyện đầy xúc động khiến họ thêm gắn bó với nghề