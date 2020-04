Giai đoạn 1 (từ ngày 24-4 đến 9-5) có chủ đề "Vì lợi ích đoàn viên" sẽ gồm các nội dung ký kết với các doanh nghiệp cung cấp những sản phẩm, dịch vụ giá ưu đãi từ 10%-15% đến đoàn viên, tổ chức ngày hội "Vì lợi ích đoàn viên", chăm lo cho CN bị tai nạn lao động, tặng sổ tiết kiệm cho các trường hợp đặc biệt khó khăn…; giai đoạn 2 (từ ngày 10 đến 20-5) với các hoạt động hướng đến bảo đảm an toàn vệ sinh lao động như triển lãm ảnh, tổ chức Ngày an toàn lao động, vận động CNVC-LĐ tham gia hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi", chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp…; giai đoạn 3 (từ ngày 23 đến 31-5) với chủ đề xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, LĐLĐ quận sẽ tập trung thành lập và chăm lo cho đoàn viên nghiệp đoàn. LĐLĐ quận yêu cầu mỗi cụm thi đua xây dựng kế hoạch hoạt động và vận động thực hiện ít nhất một sổ tiết kiệm (trị giá 5 triệu đồng) hỗ trợ đoàn viên khó khăn.



. Sáng cùng ngày, LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM đã tổ chức chương trình "Cắt tóc miễn phí" nhằm phục vụ nhu cầu của CNVC-LĐ sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch bệnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đến với chương trình, NLĐ đã được các thợ cắt tóc chuyên nghiệp và các thầy cô dạy cắt tóc tại Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh tư vấn và cắt tóc miễn phí.

Đoàn viên 2 đoàn thể Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam chuẩn bị các suất ăn miễn phí. Ảnh: HỒNG ĐÀO