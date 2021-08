- Cùng ngày, tại Cung Văn hóa Lao động TP, LĐLĐ tỉnh Long An trao tặng CN khó khăn ở các khu vực cách ly phong tỏa 7 tấn rau xanh trị giá gần 200 triệu đồng. Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP đã phân bổ số rau nói trên đến đoàn viên khó khăn tại các quận 1, 7, 11, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Nhà Bè.



- LĐLĐ tỉnh Quảng Bình vừa quyết định hỗ trợ 110 triệu đồng cho 3 địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19, bao gồm TP HCM, Bình Dương và Long An. Nhằm chia sẻ những khó khăn với những địa phương này, LĐLĐ tỉnh đã thống nhất quyết định trích kinh phí hoạt động Công đoàn năm 2021 để hỗ trợ TP HCM 50 triệu đồng, Bình Dương và Long An mỗi tỉnh 30 triệu đồng. Do tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên số tiền hỗ trợ này sẽ được chuyển qua tài khoản của LĐLĐ các tỉnh, thành để kịp thời giúp đỡ đoàn viên - lao động khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống. Trước đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, mỗi tỉnh 30 triệu đồng.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (bìa phải), tiếp nhận nông sản của LĐLĐ tỉnh Long An hỗ trợ Ảnh: HỒNG ĐÀO

- Sáng 5-8, "Chuyến xe nghĩa tình" của LĐLĐ TP Thủ Đức, TP HCM đã trao 30 phần quà cho CN đang ở trọ đường số 8, khu phố 3, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức. Quà gồm có gạo, sữa, nước tương, dầu ăn, nước ngọt do Công đoàn Công ty Coca Cola hỗ trợ (trị giá 200.000 đồng/phần). Đây là những CN nằm trong khu vực cách ly y tế, khó khăn khi mua lương thực, thực phẩm.

- LĐLĐ quận 8, TP HCM vừa đi thăm và tặng 97 phần quà là sữa bột cho con của CN nghèo tại khu lưu trú, nhà trọ bị phong tỏa tại số 43, Trương Đình Hội, phường 16, quận 8. Trị giá mỗi phần quà là 573.300 đồng do Ban Nữ công LĐLĐ TP HCM phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP và Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood hỗ trợ. Trước đó, LĐLĐ quận cũng đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng ngàn suất cơm miễn phí cho CN tại các khu nhà trọ bị phong tỏa trên địa bàn phường 16.