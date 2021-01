Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh, Tết Tân Sửu 2021, toàn tỉnh có hơn 18.500 người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không về quê đón Tết. Chính quyền và tổ chức Công đoàn (CĐ) tỉnh đã có kế hoạch tặng hơn 17.000 phần quà (500.000 đồng/phần) để chăm lo đối tượng này. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức "Chuyến xe Xuân nghĩa tình" cho hơn 4.000 đoàn viên - lao động khó khăn về quê đón Tết...



Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà cho công nhân . Ảnh: TÂM AN

. Từ ngày 17 đến 19-1, tại Chi nhánh Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội (Cụm Công nghiệp Nam Giang; huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), CĐ và Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình" mừng Xuân Tân Sửu 2021. Tham gia phiên chợ có 15 gian hàng cung cấp các gói quà Tết, mặt hàng thiết yếu và sản phẩm của ngành dệt may với mức giảm giá 20%-50%. Dịp này, CĐ và tập đoàn đã trao 138 phần quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 85 triệu đồng.

. LĐLĐ TP Đà Nẵng vừa quyết định chi gần 6 tỉ đồng để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ khó khăn đón Tết Tân Sửu 2021. Dự kiến, số tiền này sẽ được LĐLĐ TP trao trực tiếp cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức "Phiên chợ Tết CN - Gian hàng 0 đồng" với các hình thức phát phiếu mua hàng miễn phí và giảm giá một số mặt hàng thiết yếu cho đoàn viên; chương trình "Chuyến xe CĐ" đưa đoàn viên, NLĐ về quê đón Tết, với mỗi đoàn viên, NLĐ tham gia sẽ được hỗ trợ 1 bữa ăn trị giá 100.000 đồng/người... LĐLĐ TP còn yêu cầu CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thống kê những đơn vị không thưởng Tết cũng như nợ lương, nợ bảo hiểm để có hướng hỗ trợ, phối hợp xử lý hiệu quả phát sinh liên quan đến quyền lợi của NLĐ.