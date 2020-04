Các trường hợp được thăm hỏi lần này gồm: anh Phan Văn Ngãi, nguyên CN Công ty CP Tâm Hồng Châu, bị tai nạn gãy cột sống, bể xương chậu (tỉ lệ thương tật 74%); chị Nguyễn Thị Kim Chi, nguyên CN Xí nghiệp Quân dụng nhựa cao su quận 1, bị tai nạn lao động khi đang vận hành máy (tỉ lệ thương tật 61%) và anh Phạm Tuấn Sơn, nguyên CN KCX Tân Thuận, bị tai nạn lao động do sự cố điện, bị cụt 2 bàn tay (tỉ lệ thương tật 88%). Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đã động viên các CN bị tai nạn lao động cố gắng vượt qua khó khăn, sống vui, sống có ích.



Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (trái), tặng sổ tiết kiệm cho công nhân bị tai nạn lao động Ảnh: HỒNG ĐÀO

* Chiều cùng ngày, LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM phối hợp Hội Doanh nghiệp quận trao 400 phần quà (10 kg gạo) cho người lao động (NLĐ) là bảo vệ, tạp vụ, bảo mẫu đang làm việc tại các trường công lập gặp khó khăn do dịch Covid-19. Trước đó, LĐLĐ quận cũng đã hỗ trợ hơn 650 giáo viên, NLĐ tại các trường ngoài công lập và đoàn viên nghiệp đoàn giáo viên mầm non dân lập, tư thục bị mất việc, không có thu nhập do ảnh hưởng dịch bệnh. Mỗi phần hỗ trợ trị giá từ 1,2 - 1,3 triệu đồng.

* Chiều cùng ngày, LĐLĐ huyện Nhà Bè, TP HCM đã trao 72 phần quà (500.000 đồng/phần) gồm bánh, sữa… cho đoàn viên, CN, lực lượng dân quân, y tế có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dịp này, LĐLĐ huyện cũng trao cho 27 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho giáo viên, CN thất nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh.

* Sáng cùng ngày, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP phối hợp Đoàn Thanh niên Cơ quan LĐLĐ TP, Đoàn Thanh niên Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Nam đã chính thức đưa vào sử dụng "Máy ATM gạo nghĩa tình" phục vụ dân nghèo và NLĐ khó khăn. "Máy ATM gạo nghĩa tình" hoạt động từ 8 giờ đến 11 giờ hằng ngày, từ ngày 27 đến 29-4 tại Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP (số 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1, TP HCM). Hiện chương trình đã nhận được hơn 10 tấn gạo hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Người lao động nhận gạo tại “ATM gạo nghĩa tình”, do Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM và các đơn vị phối hợp tổ chức Ảnh: NGÂN HÀ

* Từ ngày 26 đến 30-4, "Phiên chợ 0 đồng" hỗ trợ người dân và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM được mở tại Nhà Thiếu nhi quận. Chương trình do Ủy ban MTTQ quận Thủ Đức phối hợp với Hội LHPN quận, Hội Nông dân quận, Hội Liên hiệp Thanh niên quận, Hội Chữ thập đỏ quận tổ chức. Phiên chợ hoạt động sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 15 giờ đến 19 giờ 30 phút, cung cấp các sản phẩm như: dầu ăn, mì gói, trứng gà, nước tương, đường, bột ngọt, rau củ quả các loại… Ngoài nhận gạo miễn phí, mỗi người dân khó khăn đến phiên chợ còn được phát 2 phiếu mua hàng "0 đồng".