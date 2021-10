Đại diện LĐLĐ huyện Bình Chánh, TP HCM trao tặng túi an sinh cho người lao động khó khăn. Ảnh: MAI CHI

. Thiết thực chăm lo cho đoàn viên - lao động, LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM cũng vừa trao 10.000 túi an sinh (200.000 đồng/túi) cho CNVC-LĐ khó khăn trên địa bàn.