Chương trình đã trao 16 phần quà cho các gia đình công nhân, mỗi phần trị giá từ 6-7 triệu đồng, gồm 60 kg gạo, nhu yếu phẩm, đồ gia dụng (bếp gas, tủ, nồi cơm điện...); tổng kinh phí chăm lo là 80 triệu đồng.



Đại diện Ban Giám đốc Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam tặng quà cho gia đình công nhân khó khăn .Ảnh: MAI CHI

. Sáng cùng ngày, LĐLĐ quận 7, TP HCM đã phối hợp với UBND và các ban, ngành, đoàn thể quận tổ chức ngày hội "An toàn giao thông - phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ". Ngoài việc được phổ biến kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hơn 1.000 người lao động dự ngày hội còn được nâng cao kiến thức về an toàn giao thông thông qua phiên tòa giả định do CLB Phiên tòa tập sự - Trường Đại học Luật TP HCM thực hiện. Dịp này, ban tổ chức đã trao 40 phần quà (300.000 đồng/phần) cho người lao động khó khăn; tặng 1.000 phiếu mua hàng (100.000 đồng/phiếu) để đoàn viên mua sắm tại các gian hàng bán sản phẩm giá ưu đãi 5%-35%.