Sáng 11-5, Lễ phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 được tổ chức trang trọng tại Hà Nội. Cuộc thi do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV); Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức. Đây là năm thứ 2 cuộc thi được tổ chức, thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 11-5 đến tháng 9-2022.

Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Minh Đức phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022.

Phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022, Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Minh Đức cho biết công nhân lao động là nhân tố quan trọng quyết định tốc độ phát triển kinh tế của đất nước. Trong xã hội hiện nay, công nhân lao động nữ luôn chiếm tỷ lệ cao, đây cũng là lực lượng có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước. Phụ nữ Việt Nam có nhiều cơ hội việc làm nhưng lại gặp nhiều khó khăn và trở ngại.

Vì thế khi tổ chức "Những cống hiến thầm lặng" lần 2 năm 2022, Ban tổ chức mong muốn cuộc thi sẽ không chỉ dừng lại ở việc phát động, trao giải cho các bài viết, video xuất sắc theo chủ đề đặt ra; mà còn mở rộng thêm nhiều hoạt động như tọa đàm, hội thảo về các vấn đề mà dư luận quan tâm liên quan đến các vấn đề đang đặt ra với môi trường làm việc của lao động nữ.

Ngoài ra, việc mở thêm các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn cuộc thi sẽ không chỉ dừng lại ở truyền thông, tư vấn mà còn là diễn đàn để cùng lắng nghe tiếng nói từ các chuyên gia, lao động nữ, chủ doanh nghiệp và cả các cơ quan truyền thông.

"Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" lần 2 năm 2022 tiếp tục tạo nên những dấu ấn từ các bài bài viết đạt giải và góp phần nâng cao ý thức chăm lo, đãi ngộ, tạo động lực làm việc cho lao động nữ; các sáng kiến tốt trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, đảm bảo quyền có việc làm thỏa đáng cho người lao động; cũng như hoàn thiện chính sách tiền lương, đãi ngộ để chăm lo cho lao động nữ"- ông Nguyễn Minh Đức bày tỏ.

Các chủ đề cụ thể có thể gồm: Đảm bảo mức lương đủ sống, tiếp cận đầy đủ chính sách an sinh xã hội; chính sách bảo hiểm xã hội cho lao động nữ, đặc biệt là lao động nữ ở khu vực phi chính thức; Đảm bảo quyền được có nhà ở an toàn, vệ sinh giá rẻ cho người lao động; Đảm bảo người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, hợp vệ sinh; Khuyến khích phát huy vai trò của Công đoàn – tổ chức đại diện của công nhân Việt Nam, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; nhóm công nhân có sáng kiến để tăng năng suất lao động, thân thiện với môi trường đảm bảo an toàn cho người lao động, nhất là lao động nữ.