Nghiệp đoàn Giữ trẻ phường Cát Lái tại lễ ra mắt

Đây là NĐ đầu tiên được LĐLĐ quận thành lập trong năm 2019. NĐ quy tụ 37 thành viên là giáo viên mầm non, bảo mẫu tại gia đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn phường. Ban Chấp hành lâm thời gồm 3 thành viên, bà Đỗ Thị Kim, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 Tháng 6, được chỉ định làm chủ tịch.



Dịp này, LĐLĐ quận 2 cũng đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho NĐ làm kinh phí hoạt động.

Phường Cát Lái hiện có 15 cơ sở mầm non dân lập với 75 giáo viên, bảo mẫu.