Tại các trường, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã động viên ban giám hiệu và đội ngũ cô nuôi dạy trẻ khắc phục khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện tốt nhiệm vụ.



Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình thăm hỏi, tặng quà 2 trường học khó khăn

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã trao tặng Trường Mầm non xã An Ninh 30 bộ bàn ghế học sinh, trị giá 20 triệu đồng; tặng Trường Mầm non Lệ Ninh 30 bàn học sinh, trị giá 10 triệu đồng.