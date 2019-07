Sáng tạo để khẳng định mình

24/07/2019 07:17

Liên tục di chuyển giữa các dây chuyền sản xuất tự động, kỹ sư Võ Thị Hãi, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng Xí nghiệp (XN) Liên doanh Vianco, chỉn chu kiểm tra những sản phẩm chuẩn bị xuất xưởng. Giới thiệu cho tôi xem một sản phẩm mới bắt mắt, chị khoe: Đây là hũ "Gia vị nước cốt phở", một sản phẩm đang bán chạy trên thị trường hiện nay. Sản phẩm do tôi và các đồng nghiệp ở Phòng Quản lý chất lượng của XN thực hiện". Chị Hãi là một trong 9 cá nhân được LĐLĐ quận 5, TP HCM trao Giải thưởng Trần Văn Kiểu năm 2019 vào sáng 22-7.



Nỗ lực bền bỉ

Tốt nghiệp Khoa Công nghệ Thực phẩm Trường ĐH Công nghệ Thực phẩm TP HCM, chị Hãi làm việc cho nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nổi tiếng trước khi về đầu quân cho XN Liên doanh Vianco (năm 2008). Nghe tôi hỏi về cái tên "Hãi", chị cười: "Khi mẹ tôi làm giấy khai sinh, cán bộ xã viết chữ Hải thành chữ Hãi. Lớn lên, tôi định làm thủ tục đổi lại cho đúng nhưng thôi vì cái tên "Hãi" cũng rất đặc biệt".

Bà Trần Thị Diệu Thúy (bìa phải), Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao Giải thưởng Trần Văn Kiểu cho chị Trần Thị Thu Hiền Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chị Hãi tâm sự do XN không có phòng nghiên cứu sản phẩm mới nên Phòng Quản lý chất lượng phải quán xuyến công việc nghiên cứu sản phẩm mới. Áp lực dành cho chị và cộng sự không hề nhỏ. Thế nhưng, tập thể kỹ sư, công nhân trong phòng vẫn cố gắng khắc phục khó khăn để nghiên cứu, cho ra đời những sản phẩm chất lượng. Sản phẩm "Gia vị nước cốt phở" ra đời vào năm 2018 được kết tinh từ nỗ lực sáng tạo của chị và đồng nghiệp. Tận dụng các nguyên liệu có sẵn tại XN, chủ yếu là hoa hồi, ngò, quế, thảo quả và hành, chị Hãi đã dày công nghiên cứu, thử nghiệm và cho ra đời sản phẩm gia vị nước cốt phở với mùi vị đặc trưng. Trước khi đưa ra thị trường, sản phẩm đã được dùng thử nhiều lần tại đơn vị, được ban giám đốc và công nhân dùng thử. Kết quả là ai cũng khen ngon. Chị Hãi chia sẻ thêm: "Gia vị nước cốt phở được làm bằng nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên nên rất thơm ngon và bảo đảm an toàn. Là một phụ nữ có gia đình và vô cùng bận rộn nên tôi rất thích các sản phẩm vừa an toàn vừa tiết kiệm thời gian". Sản phẩm sau khi được bán ra thị trường ngay lập tức nhận được phản hồi khá tốt từ khách hàng, nhất là các bà nội trợ. Hiện sản phẩm cũng được xuất sang Hà Lan. Công trình này của chị Hãi tiết kiệm cho XN 150 triệu đồng/năm.

Ông Bùi Quang Ánh, Phó Chủ tịch CĐ XN Liên doanh Vianco, nhận xét: "Đây là sản phẩm hoàn toàn mới của đơn vị, tận dụng nguồn nguyên liệu và con người sẵn có với đội ngũ quản lý chất lượng với bề dày kinh nghiệm, thâm niên công tác và tận tụy công việc, sẵn sàng thử thách, vừa làm công tác chuyên môn hằng ngày của mình vừa nghiên cứu sản phẩm. Chị Hãi đóng góp rất lớn cho sự phát triển của XN".

Trưởng thành từ công việc

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật môi trường Trường ĐH Bách khoa TP HCM, Trần Thị Thu Hiền đi làm một số nơi và năm 2013, cô gái sinh năm 1984 về làm việc tại khách sạn Equatorial TP HCM. Làm chuyên viên môi trường tại phòng kỹ thuật của khách sạn là đúng với chuyên ngành Hiền đã học và từ nơi này, chị đã thỏa sức sáng tạo.

Chị Hiền cho biết giám đốc đặc biệt coi trọng vấn đề tiết kiệm nên bản thân mỗi nhân viên trong khách sạn đều phải nghĩ ra giải pháp thực hiện nhằm cải thiện doanh thu cho khách sạn, từ đó ổn định đời sống của người lao động. Qua nghiên cứu, năm 2015, chị đề xuất lắp đặt hệ thống xử lý, tái sử dụng nước thải. Sau khi lắp đặt hệ thống, nước thải được tái sử dụng cho các mục đích phi sinh hoạt như làm mát hệ thống máy lạnh trung tâm, tưới cây, vệ sinh… Lượng nước tái sử dụng còn có thể dùng làm mát tháp giải nhiệt hệ thống máy lạnh trung tâm với công suất 60 m3/ngày.

Sáng kiến này của chị giúp khách sạn tiết kiệm hơn 1,1 triệu đồng/ngày (hơn 30 triệu đồng/tháng). Nói về thành công, chị Hiền khiêm tốn: "Tôi chỉ cố gắng làm hết sức mình vì sự phát triển của đơn vị, vì việc làm và đời sống của nhân viên. Được thỏa sức sáng tạo là niềm vui của tôi".

Nhận xét về Hiền, ông Chan Kum Yuen, Trưởng Phòng Kỹ thuật khách sạn Equatorial TP HCM, cho biết: "Số tiền tiết kiệm mỗi năm từ các sáng kiến, đề xuất của Hiền rất lớn đối với khách sạn. Tinh thần ham học hỏi, đam mê sáng tạo đã giúp chị vượt qua khó khăn và liên tục gặt hái thành công. Chúng tôi tự hào khi có một đồng nghiệp giỏi, trách nhiệm như Hiền".

Bà TRẦN THỊ DIỆU THÚY, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM: Cống hiến hết mình Mỗi một công trình, sáng kiến của các kỹ sư, công nhân đạt Giải thưởng Trần Văn Kiểu năm 2019 luôn có dấu ấn đam mê nghề nghiệp và nỗ lực sáng tạo không ngừng. Đóng góp của họ luôn hướng đến mục tiêu vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đặc biệt là việc làm, thu nhập của người lao động. Họ chính là tấm gương sáng cho thợ trẻ phấn đấu, noi theo.

NGÂN HÀ