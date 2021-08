Có một công ty khởi nghiệp thuần Việt đã từng gọi vốn thành công trên Shark Tank Việt Nam mùa 2 với kỳ vọng sẽ làm thay đổi thị trường sản xuất giày thời trang. Start-up này có có tên là ShoeX với điểm nhấn mới lạ nằm ở những đôi giày làm bằng bã cà phê với ý nghĩa thời trang tuần hoàn bền vững và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, khi đại dịch Covid-19 ập đến, mọi khó khăn bắt đầu bủa vây và tưởng chừng họ đã "bỏ cuộc chơi". Nhưng bằng ý chí và sự sáng tạo, cộng với tài xoay chuyển tình thế của người sáng lập và cộng sự, họ đã biến một doanh nghiệp khởi nghiệp từ giày thời trang thành một công ty sản xuất các sản phẩm phục vụ cho công cuộc phòng chống đại dịch. Doanh nghiệp và người sáng lập mà chúng tôi muốn nhắc đến là Lê Thanh, sáng lập và điều hành Công ty cổ phần Veritas Việt Nam.



Từ nhu cầu phòng tránh...

Đầu năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện ở Việt Nam, việc người dân ùn ùn xếp hàng mua khẩu trang đã để lại cho Lê Thanh nhiều suy nghĩ. Nhận thấy đây là mặt hàng thiết yếu rất cần cho người dân phòng chống dịch, Thanh cùng đội ngũ của mình nhanh chóng nghiên cứu, thử nghiệm.

Đây cũng là giai đoạn những đôi giày làm từ bã cà phê của hãng bước vào giai đoạn kinh doanh khó khăn. Tháng 4 năm đó, ShoeX giới thiệu sản phẩm khẩu trang với thương hiệu AirX. Đây là khẩu trang cà phê đầu tiên trên thế giới, vừa thời trang, vừa giặt được và thay màng lọc sau 1 tháng sử dụng, lại bảo vệ an toàn cho người dân khỏi nguy cơ nhiễm bệnh.

CEO Lê Thanh bên sản phẩm AirX Oxy nhiệt đới rất tâm huyết của mình

Ra đời trong thời điểm khẩu trang "quý như vàng", nên AirX không những nhanh chóng được đón nhận nhiệt tình trong nước mà còn trên thế giới. Họ có văn phòng đại diện tại các nước châu Âu và Mỹ, đồng thời xuất khẩu sang rất nhiều nước trên khắp thế giới. Sản phẩm độc đáo này tạo điểm nhấn của một thương hiệu non trẻ đến từ Việt Nam nhưng rất sáng tạo và tức thời với thời đại ai ai cũng phải phòng chống con vi rút quái ác.

"Thành công của sản phẩm mới khiến chúng tôi rất vui mừng, nhưng hạnh phúc nhất là đội ngũ nhân sự của ShoeX vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn phải tuyển thêm, làm tăng ca để kịp tiến độ giao hàng trong thời gian sớm nhất", Lê Thanh tự hào.

Mới đây, khi cả nước chứng kiến dịch Covid-19 bùng phát tồi tệ nhất lịch sử thì ShoeX một lần nữa xoay chuyển tình thế khi kịp thời ra mắt bình oxy mini với thương hiệu AirX Oxy nhiệt đới. Lê Thanh cho biết khi đọc những thông tin về dịch bệnh tại Ấn Độ hay mới đây là Indonesia, cảnh người dân giành giật những bình oxy để cấp cứu khiến mình không thể ngồi yên được. Oxy là một sản phẩm hỗ trợ hô hấp giúp cứu bệnh nhân Covid-19 kịp thời khi họ không may chuyển nặng. Nếu thiếu sự hỗ trợ của oxy, khả năng tử vong là rất cao.

… đến cứu người

"Làm start-up trong thời kỳ khó khăn bủa vây như thế này thì việc nhìn thấy trước nhu cầu xã hội là rất quan trọng. Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với các nước kể trên về mức thu nhập, mật độ dân số, tỉ lệ tiêm chủng, điều kiện khí hậu, kinh tế…, nên tôi đã có sự phán đoán và chuẩn bị kịp thời. Việc tạo ra AirX Oxy nhiệt đới không đơn thuần là để kinh doanh, mà cái quan trọng là để cứu người không may dính phải dịch bệnh", Lê Thanh nói.

Khi Lê Thanh đưa ra ý tưởng nghiên cứu và phát triển sản phẩm oxy tinh khiết, gọn nhẹ cung cấp cho nhu cầu xã hội thì nhiều người "cười cợt". Họ cho rằng Việt Nam đã có tiền đề chống dịch tốt được cả thế giới công nhận, nên làm gì đến độ phải dùng tới bình oxy, chẳng ai có nhu cầu sử dụng sản phẩm này trong tương lai.

Tuy nhiên, với óc phán đoán, tài xoay xở của một người nhiều năm làm kinh doanh, Lê Thanh quyết tâm thực hiện. Nhưng khi bắt tay vào làm thì gặp nhiều khó khăn bởi đây là sản phẩm rất đặc thù của ngành y. Oxy là khí, liên quan nhiều đến áp lực nên càng phải hiểu về độ an toàn của sản phẩm này và đảm bảo kiểm soát chặt chẽ. Đó là chỉ đạo của người sáng lập Xshoe.

Việc làm sao để người tiêu dùng có thể dễ mua, dễ mang đi, dễ sử dụng sản phẩm cũng khiến của đội đau đầu. Thực thế thị trường cho thấy, ngoài các bình oxy dung tích lớn, dùng ở bệnh viện và không an toàn khi để ở nhà (dễ gây cháy nổ nếu không bảo quản hay sử dụng đúng cách). Trong khi đó nhu cầu dùng tại nhà ngày càng tăng do các ca lây nhiễm tăng nhanh, bệnh viện thì quá tải, chính quyền đề nghị F0 không triệu chứng cách ly, điều trị tại nhà. Do đó, AirX Oxy nhiệt đới được cải tiến với nhiều thành phần công năng, tạo cảm giác dễ chịu, thân thiện và an toàn khi khách hàng sử dụng.

"Tất nhiên, như rất nhiều sản phẩm trước kia như giày ShoeX và khẩu trang AirX, thì với AirX Oxy nhiệt đới, chúng tôi cũng không tự mình sản xuất tất cả. Cách nhanh nhất để đáp ứng thị trường là sử dụng những gì đã có, rồi tinh chỉnh phù hợp, làm sao kịp thời đáp ứng nhu cầu. Bình oxy của chúng tôi là từ đối tác Malaysia, khí oxy từ nhà máy Việt Nam với đầy đủ chứng nhận y khoa, van và nút của sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc. Còn bộ mặt nạ thở oxy thân thiện với người sử dụng, dễ dàng sử dụng trong mọi tư thế, rất phù hợp với sinh trắc học khuôn mặt của người Việt Nam", Lê Thanh chia sẻ.

Giờ đây, những ai đã "cười cợt" Lê Thanh đã phải thán phục anh về khả năng đánh giá nhu cầu thị trường cũng như tài xoay xở để đưa doanh nghiệp khởi nghiệp của mình sống sót, vượt qua những khó khăn mà dịch bệnh gây ra. Sản phẩm AirX Oxy nhiệt đới không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu oxy khẩn cấp cho bệnh nhân Covid-19 mà còn giúp nhiều người khác gặp vấn đề về khó thở tạm thời, khó thở đột ngột, hen suyễn, tim mạch, nhồi máu cơ tim hay cho vận động viên thể thao…