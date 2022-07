Tốt nghiệp ngành hóa - dầu tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng ông Phạm Đình Lĩnh, Quản lý sản xuất kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp (XN) liên doanh Vianco, lại bén duyên với ngành thực phẩm. Không chỉ có chuyên môn giỏi, ông còn là tác giả của nhiều sáng kiến góp phần tăng năng suất và bảo đảm an toàn cho người lao động (NLĐ). Ông Lĩnh là 1 trong 8 cá nhân được LĐLĐ quận 5, TP HCM xét trao Giải thưởng Trần Văn Kiểu năm 2022.



Vì sự an toàn của công nhân

Năm 2019, XN Vianco chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới "Nước cốt phở". Trong giai đoạn thử nghiệm, công nhân (CN) phải nấu thủ công. Quy trình này không bảo đảm an toàn vì CN có thể bị phỏng khi thao tác. Chất lượng sản phẩm không ổn định, nước phở lúc đậm, lúc nhạt. Sau khi nấu, nguyên liệu hao hụt đến 10%. Đặc biệt, sản phẩm có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm do nấu hở, vi khuẩn dễ xâm nhập.

Ông Phạm Đình Lĩnh (phải) trao đổi về chất lượng sản phẩm với đồng nghiệp

Trước những bất cập ấy, ông Lĩnh đã mày mò nghiên cứu chế tạo thành công hệ thống nấu tự động theo quy trình khép kín. Với hệ thống này, năng suất sản phẩm tăng 200 lít/ngày, nước cốt phở giữ nguyên được mùi vị. Tỉ lệ hao hụt nguyên liệu cũng giảm xuống rõ rệt (còn khoảng 2%). Quy trình khép kín từ trộn, nấu đến đóng gói cũng giúp bảo đảm an toàn lao động cho NLĐ. Sáng kiến này của ông Lĩnh giúp XN tiết kiệm được 200 triệu đồng/năm.

Khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, để duy trì hoạt động bảo đảm việc làm cho NLĐ, XN quyết định sản xuất "3 tại chỗ" với 60 lao động. Với vai trò Phó Chủ tịch Công đoàn, ông Lĩnh thường xuyên động viên CN cũng như tiếp tế lương thực phẩm, rau xanh, trái cây, vitamin, kit test… để họ an tâm sản xuất. Cùng với ban chấp hành Công đoàn, ông Lĩnh cũng chuẩn bị sẵn phòng cách ly trong trường hợp có CN bị nhiễm; bố trí người nấu ăn để phục vụ CN làm việc.

Ông nhớ lại: "Lúc cao điểm dịch, do quá lo lắng nên rất nhiều người thân của CN gọi điện thoại kêu họ về nhà. Tôi phải tìm mọi cách động viên CN ở lại bởi nếu về các khu nhà trọ đông đúc thì nguy cơ nhiễm bệnh cao. Không chỉ lo ăn ở và chăm sóc y tế, Công đoàn còn đề xuất phụ cấp 80.000 đồng/ngày để động viên CN 3 tại chỗ".

Với nỗ lực của ông Lĩnh và ban chấp hành Công đoàn cơ sở, hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN gặt hái những kết quả khả quan. Dịp Tết Nguyên đán năm 2022, ngoài khoản thưởng Tết mỗi người 1 tháng lương, CN còn được thưởng A, B, C (từ 1,5 đến 3 tháng lương). Tháng 4-2022, XN cũng tăng 7% lương cho toàn bộ lao động, đồng thời giữ nguyên các khoản phụ cấp: an toàn lao động (từ 200.000-500.000 đồng/người), chuyên cần (từ 200.000-500.000 đồng/người), trách nhiệm (từ 200.000-1 triệu đồng/người)… Bà Hứa Thị Tính, Phó Giám đốc Thường trực XN Liên doanh Vianco, nhận xét: "Ông Lĩnh không chỉ là một quản lý giỏi mà còn là một cán bộ Công đoàn tận tâm. Giao việc cho ông Lĩnh, ban giám đốc rất yên tâm".

Làm lợi tiền tỉ

Một điển hình khác cũng có nhiều sáng kiến, cải tiến là ông Nguyễn Quí Bạch, Phó Giám đốc phụ trách chất lượng, kiêm Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện (BV) Mắt Cao Thắng.

Ông Nguyễn Quí Bạch điều hành hoạt động tại Bệnh viện Mắt Cao Thắng

Gắn bó với BV từ năm 2001, ông Bạch chứng kiến hết những thăng trầm của BV, từ thay đổi địa điểm đến những tháng ngừng hoạt động vì cao điểm dịch Covid-19. Vì vậy, với tâm huyết của mình, ông Bạch luôn mong muốn đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của BV. Ứng dụng công nghệ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số là cách ông hỗ trợ BV.

Trước đây, BV thường thuê đơn vị bên ngoài viết phần mềm quản lý, việc này mất nhiều thời gian và chi phí. Khi gặp sự cố trong công tác vận hành, có nhiều thời điểm, BV rất khó kết nối với nhà cung cấp. Với mong muốn đóng góp cho BV trong việc nâng cao chất lượng khám, điều trị, ông Bạch bắt tay vào việc viết phần mềm quản lý Athena-19. Khi đưa vào sử dụng, phần mềm này hoạt động rất ổn định, bảo đảm sự kết nối giữa các phòng ban chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Ước tính, tổng giá trị làm lợi của phần mềm này tương đương 1 tỉ đồng.

Với vai trò Chủ tịch Công đoàn, ông thương lượng cùng với ban giám đốc ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ, thể hiện qua việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để NLĐ an tâm làm việc. Chị Cù Thị Hường, Điều dưỡng trưởng BV, chia sẻ: "Bữa ăn trưa hiện nay của NLĐ được chăm lo chu đáo. Do cung cấp suất ăn tại chỗ nên nhân viên BV không phải ra bên ngoài, từ đó có thời gian để nghỉ trưa. Mới đây, toàn thể nhân viên BV còn được nghỉ mát ở Phan Thiết sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh. Có được sự chăm lo này phải kể đến vai trò rất lớn của ông Bạch".