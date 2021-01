Tại ngày hội, có 10 gian hàng bán giảm giá từ 10% - 50% cho các mặt hàng gia dụng thiết yếu, hóa mỹ phẩm, bánh mứt, các sản phẩm của ngành dệt may… Đặc biệt, chương trình có "Gian hàng 0 đồng" dành cho 500 lao động có hoàn cảnh khó khăn của 17 đơn vị dệt may trên địa bàn tỉnh. Tại "Gian hàng 0 đồng", người lao động tự chọn 3 sản phẩm trong túi quà, giá trị mỗi túi quà từ 250.000 đồng trở lên.



Công nhân mua sắm tại chương trình “Tết sum vầy - Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Xuân”

Dịp này, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã trao 449 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của 15 đơn vị, hỗ trợ kinh phí thuê xe đưa người lao động về quê ăn Tết cho 3 đơn vị (Công ty CP Dệt may Huế, Công ty CP Đầu tư Dệt may Thiên An Phát, Công ty CP Phú Hòa An) với tổng trị giá 250 triệu đồng.