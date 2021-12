Sáng 27-12, tại KCX Tân Thuận (quận 7, TP HCM), Công đoàn các KCX-KCN TP phối hợp cùng Công ty TNHH Chấn Khang (thương hiệu Sweethome Bakery) và Hiệp hội Sữa California thực hiện chương trình Phúc lợi đoàn viên.

Chương trình đã trao 6.000 phần bánh mì dinh dưỡng cho công nhân (CN) của Công ty TNHH Juki, Công ty TNHH Hong Ik Vina, Công ty TNHH FAPV, Công ty TNHH Nidec Tosok, Công ty TNHH CCH TOP, Công ty TNHH Hung Way, Công ty TNHH Sweneo, Công ty TNHH TTC, Công ty TNHH Solen...

Đại diện công nhân KCX Tân Thuận nhận bánh mì của chương trình

Công nhân Công ty TNHH Hong Ik Vina- KCX Tân Thuận nhận bánh mì dinh dưỡng

Trong dịch Covid-19, Công đoàn các KCX-KCN TP đã vận động Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn đã hỗ trợ 82 tấn gạo trị giá 1,1 tỉ đồng; Hội đồng hương Sóc Trăng đã ủng hộ 60 tấn gạo, thực phẩm, nông sản cho CN khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong dịch Covid-19, Công đoàn các KCX-KCN TP HCM vận động nhiều đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ công nhân khó khăn

Trước đó, Công ty CP Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (MOVI) và Công đoàn Dệt may Việt Nam ký kết Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Đoàn viên, NLĐ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, giá cả cạnh tranh khi mua sắm các mặt hàng: điện tử, điện lạnh, dụng cụ nhà bếp, các hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng… với hình thức trả chậm lên đến 6 tháng, lãi suất 0%, đồng thời được hưởng nhiều quyền lợi khác như được trợ giá, nhận quà tặng.

Công ty MOVI ký kết phúc lợi đoàn viên cùng Công đoàn Dệt may Việt

Chương trình còn hỗ trợ đoàn viên, NLĐ tiếp cận dịch vụ ứng tiền mặt nhanh chóng qua việc liên kết, hợp tác với các tổ chức tín dụng uy tín, bảo đảm điều kiện hoạt động tài chính theo quy định pháp luật hiện hành. Đoàn viên, NLĐ có thể kịp thời trang trải khó khăn đột xuất, chi trả những chi phí cần thiết trong tình huống cấp bách trong khi vẫn kiểm soát, giảm thiểu được gánh nặng về tài chính.

Công ty MOVI và Công đoàn Giao thông Việt Nam thực hiện Chương trình Phúc lợi đoàn viên

Trong năm 2021, MOVI đã ký thỏa thuận hợp tác với LĐLĐ tỉnh Long An, Đồng Tháp, Bình Dương, Tiền Giang, Bắc Ninh, Bình Phước, Thanh Hóa, Tây Ninh, Hậu Giang, Công đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện những hoạt động chăm sóc phúc lợi, nâng cao chất lượng đời sống, góp phần thúc đẩy hiệu quả làm việc của NLĐ.