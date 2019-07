Tặng xe gắn máy cho công nhân khó khăn

20/07/2019 13:00

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM trao giấy chứng nhận cho các cá nhân được nhận kỷ niệm chương

Sáng 20-7, tại chương trình lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019) do LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM tổ chức. 10 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có phương tiện đi lại đã được nhận quà là một chiếc xe gắn máy hiệu Honda Wave (trị giá 22 triệu đồng/chiếc).

Công nhân khó khăn được tặng xe gắn máy

Đây là công trình thi đua "90 năm, ước mơ, niềm tin của đoàn viên CĐ" do các cụm thi đua CĐ cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận thực hiện nhằm thiết thực hướng về kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam. Xúc động khi nhận được phần quà nghĩa tình, anh Nguyễn Thanh Tuấn, công nhân Công ty May Việt Sang chia sẻ: "Tôi bị bệnh mãn tính phải điều trị lâu dài, hai vợ chồng làm công nhân, hai con thì còn tuổi ăn học nên đủ ăn là may mắn lắm rồi. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến mình sẽ được tặng một món quà giá trị và ý nghĩa như vậy!"



Công nhân Nguyễn Thanh Tuấn (Công ty may Việt Sang) hạnh phúc bên món quà ý nghĩa

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, LĐLĐ quận đã tuyên dương 85 cán bộ CĐ được bầu chọn là Người cán bộ CĐ của chúng tôi cấp cơ sở. Đặc biệt, 15 cán bộ CĐ, cán bộ lãnh đạo có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của CĐ Việt Nam đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam.

Tin-ảnh: T.Nga