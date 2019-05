Tạo sân chơi cho giáo viên mầm non

10/05/2019 00:01

Giáo viên mầm non tranh tài tại vòng chung kết hội thi “Người ươm mầm”

12 thí sinh xuất sắc nhất đã tranh tài ở 2 phần thi gồm "Tài năng người ươm mầm", "Ứng biến cùng bé" gắn với các kỹ năng sống, kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Ban tổ chức đã chọn ra 6 thí sinh đạt điểm cao nhất để tham gia phần thi "Cô khéo - Trò ngoan" có nội dung xoay quanh các tình huống sư phạm xảy ra với các đối tượng: trẻ, phụ huynh và đồng nghiệp, ban giám hiệu tại trường mầm non.

Kết quả, thí sinh Nguyễn Hoàng Ny, Trường Mầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc, đã xuất sắc đoạt giải nhất, giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Kim Oanh, Trường Mầm non Việt Mỹ. Hội thi nhằm tạo điều kiện cho giáo viên mầm non khối ngoài công lập giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề và xây dựng ý thức về đạo đức nghề nghiệp.





Tin-ảnh: H.Đào