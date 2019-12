"Từ việc không phân biệt được rác vô cơ hay hữu cơ, nhờ được huấn luyện nên công nhân (CN) nhà máy rất thuần thục việc phân loại rác" - ông Võ Văn Toàn, Phó Phòng Cơ điện Môi trường Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven "A" (Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn), phấn khởi chia sẻ với chúng tôi như vậy về hiệu quả phong trào phân loại rác từ nguồn tại đơn vị. Đây cũng là đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy TP HCM về việc thực hiện cuộc vận động "Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước".

Lan tỏa đến từng nhà máy

Hơn 2 năm trước, Công đoàn (CĐ) phối hợp cùng Phòng Cơ điện Môi trường Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven "A" đã hướng dẫn CN phân loại rác tại nguồn với 3 loại rác: rác tái chế, rác vô cơ và rác hữu cơ. Lúc triển khai, đa phần CN rất lúng túng vì không phân biệt các loại rác. Để giúp CN dễ nhớ và dễ thực hiện CĐ cơ sở đã làm bảng liệt kê từng loại rác và dán hình ảnh minh họa lên ngay thùng rác.

Cách làm đơn giản song đầy hiệu quả này đã giúp việc phân loại rác tại nguồn ở nhà máy đi vào nền nếp. Khách hàng, đối tác đến tham quan nhà máy đánh giá cao tinh thần hiệu quả của phong trào, đặc biệt là ý thức trách nhiệm của tập thể lao động. Để hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, sắp tới, nhà máy sẽ phụ thu thêm 1.000 đồng khi mua nước uống (đựng trong chai hoặc ly nhựa) tại căng-tin. Nếu khách hàng hay CN trả lại ly hoặc chai thì sẽ được hoàn lại số tiền này.

Trong nỗ lực nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người lao động, CĐ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã vận động đoàn viên hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và xây dựng môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" tại đơn vị. Chưa dừng lại đó, CĐ tổng công ty còn phối hợp với Phòng Bảo hộ Lao động - Môi trường tổng công ty và Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi trường Á Châu tổ chức lớp tập huấn cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho hơn 200 an toàn vệ sinh viên. Sau lớp tập huấn, các an toàn vệ sinh viên có trách nhiệm hướng dẫn đoàn viên, CNVC-LĐ tại đơn vị thực hiện, giúp phong trào thêm lan tỏa.

Nhiều doanh nghiệp đã hướng dẫn công nhân phân loại rác tại nguồn. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Đổi rác thải, nhận quà tặng

Chung tay với cộng đồng để bảo vệ môi trường sống xanh, thời gian qua, LĐLĐ quận 8, TP HCM đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đầu tiên là tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, trong đó đội ngũ cán bộ CĐ quận đã tiên phong trong việc nói không với ly nhựa, chai nước bằng nhựa trong thói quen hằng ngày và các buổi hội họp… Song song đó, CĐ quận cũng triển khai thực hiện mô hình xe đổi rác thải, nhận quà tặng với phương châm "Hãy phân loại rác thải tại nguồn, để chất thải được tái chế" tại các chương trình lớn của quận có đông CNVC-LĐ tham gia.

Theo ông Trần Thanh Thảo, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, để thực hiện chương trình này, LĐLĐ quận đã tiến hành phối hợp với các đoàn thể cùng vận động đoàn viên và hội viên đang sinh sống trên địa bàn dân cư tham gia. Ban tổ chức cũng chuẩn bị những phần quà là những chiếc mũ bảo hiểm chất lượng, các nhu yếu phẩm, đồ gia dụng, áo đi mưa… làm quà tặng.

Sau 2 lần tổ chức, đã có hàng trăm lượt CNVC-LĐ và người dân địa phương đem đổi rác thải đã phân loại. "Qua những việc làm thiết thực ấy, ngày càng có nhiều người lao động quan tâm đến việc phân loại rác tại nguồn. Song song với các chương trình do LĐLĐ quận triển khai, nhiều CĐ cơ sở cũng tự tổ chức tại đơn vị với nhiều hình thức đa dạng nhằm thu hút đoàn viên. Điển hình như việc tặng bình đựng nước bằng thủy tinh cho CNVC-LĐ để thay thế chai nhựa hay việc trồng cây xanh vào các chậu làm từ nguyên liệu tái chế.

Tại huyện Hóc Môn, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, cán bộ CĐ Trường Mầm non Bông Sen, cũng đã rất sáng tạo khi vừa vận động CNVC-LĐ bảo vệ môi trường vừa tiếp sức học trò nghèo. Chia sẻ cách làm của mình, cô Tâm cho biết để nhận được sự hưởng ứng của mọi người, bản thân phải gương mẫu giữ vệ sinh thật tốt, một miếng khăn giấy cũng phải bỏ đúng nơi quy định, đồng thời phải cho mọi người thấy được lợi ích của việc thu gom rác. Cụ thể, cô đề xuất ban giám hiệu nhà trường và CĐ vận động giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia phân loại rác thải tại chỗ và xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình, khuyến khích xử lý rác thải hữu cơ làm phân vi sinh. Nhà trường cũng ủng hộ bằng cách hỗ trợ kinh phí mua thêm các thùng rác để phục vụ việc phân loại rác. Cô Tâm chia sẻ: "Sau 4 tháng thực hiện, toàn bộ giáo viên, học sinh đã tham gia thu gom rác thải và phân loại đúng quy định. Phế liệu thu được định kỳ gom đến điểm bán để tạo nguồn trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường; đóng góp cho hội khuyến học của xã; thăm hỏi đoàn viên ốm đau đột xuất... Bên cạnh đó, hằng tháng cô Tâm còn phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ từ rác tái chế.