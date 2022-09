NĐ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các NĐ xe ôm của 9 phường với hơn 500 đoàn viên. Ban Chấp hành lâm thời gồm 11 thành viên; ông Võ Anh Dũng được chỉ định làm Chủ tịch NĐ. LĐLĐ quận 1 cho biết hằng quý, đơn vị phối hợp với công an các phường tuyên truyền cho đoàn viên NĐ xe ôm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là thủ đoạn mới của tội phạm. Các đoàn viên NĐ đã phối hợp tốt với công an, chính quyền địa phương giữ an ninh trật tự, cung cấp tin tức phòng chống tội phạm và tham gia điều tiết giao thông tại khu vực hành nghề.



LĐLĐ quận 1, TP HCM ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Nghiệp đoàn Xe ôm quận

Đến nay, LĐLĐ quận 1 đã thành lập 5 NĐ với hơn 800 đoàn viên.