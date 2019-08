CĐ Giáo dục TP HCM đã tặng 100 triệu đồng, 62 chiếc cặp và 2.000 quyển tập nhằm giúp các giáo viên và học sinh Lý Sơn có thêm điều kiện giảng dạy, học tập trước thềm năm học mới.



Công đoàn Giáo dục TP HCM trao biểu trưng tiền cho Công đoàn Giáo dục huyện đảo Lý Sơn

Đoàn cũng đã đến thăm Trường Mầm non An Vĩnh - công trình do ngành GD-ĐT TP HCM tặng ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, được khởi công xây dựng vào năm 2017 và đưa vào sử dụng năm 2018. Tổng kinh phí xây dựng Trường Mầm non An Vĩnh là hơn 7,5 tỉ đồng từ nguồn vận động quyên góp hỗ trợ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GD-ĐT TP HCM.