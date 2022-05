Sáng 12-5, hơn 700 đoàn viên, người lao động (NLĐ) đã tham gia "Ngày hội sức khỏe NLĐ Saigon Co.op" dành cho người từng mắc Covid-19, có biểu hiện sa sút về sức khỏe, do Công đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) tổ chức. NLĐ được chụp X-quang phổi, siêu âm tĩnh mạch chi dưới, siêu âm tuyến giáp, đo điện tim... Nhận kết quả khám bệnh, nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo hậu Covid-19 trước đó cũng tan biến.



Giải tỏa lo lắng

Chị Trịnh Thị Thiên Trang, nhân viên Co.op mart xa lộ Hà Nội, cho biết cả gia đình chị mắc Covid-19 vào tháng 3-2022. Mọi người đều có triệu chứng nhẹ nên sau 1 tuần nghỉ ngơi, tất cả đã khỏi bệnh. Song, đến nay, chị Trang vẫn thường xuyên bị đau đầu, hụt hơi và khó ngủ. Sau khi được bác sĩ Bệnh viện Y Dược Sài Gòn tư vấn, thăm khám và kết luận sức khỏe bình thường, chị đã an tâm.

Khám sức khỏe cho người lao động tại Công ty TNHH May mặc Song Ngọc .Ảnh: MAI CHI

Nhẹ nhõm là tâm trạng của chị Huỳnh Thị Thủy Tiên, bảo mẫu Trường Tiểu học Bông Sao, sau khi được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí tại ngày hội "Vì sức khỏe NLĐ" do LĐLĐ quận 8, TP HCM vừa tổ chức. Chị Tiên cho hay gần đây thường đau âm ỉ vùng bụng dưới nên rất bất an nhưng chưa đi khám do khó khăn về tài chính.

Trong đợt dịch vừa qua, chị Tiên phải ngừng việc nhiều tháng, không có thu nhập. Chồng chị làm bảo vệ, lương mỗi tháng chỉ khoảng 5 triệu đồng. Khoản tiền này không đủ lo chi phí sinh hoạt cho gia đình và thuốc thang cho người mẹ bị liệt do tai biến mạch máu não. Do vậy, thời gian qua, chị Tiên phải vay mượn thêm từ nhiều nguồn và từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP mới đủ xoay xở. Nay người mẹ đã mất nhưng khoản nợ vẫn còn nên chị phải dè sẻn chi tiêu.

Kết quả siêu âm cho thấy chị Tiên bị sỏi thận. "Bác sĩ nói sỏi mới hình thành, chưa ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nên không cần phẫu thuật, chỉ dùng thuốc, uống nhiều nước và tăng cường vận động là ổn. Nghe xong, tôi thấy nhẹ cả người" - chị bộc bạch.

Sức khỏe công nhân là vốn quý

Luôn quan tâm đến sức khỏe NLĐ nên nhiều năm qua, LĐLĐ quận 6, TP HCM đều duy trì hoạt động khám, phát thuốc và tư vấn sức khỏe miễn phí cho họ, nhất là những lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại.

Hơn 2 năm qua, khi dịch Covid-19 bùng phát và ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống lẫn sức khỏe NLĐ, việc chăm sóc sức khỏe cho họ càng được tổ chức Công đoàn quận 6 quan tâm. Từ cuối năm 2019, LĐLĐ quận đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều cơ sở y tế như: Bệnh viện Y dược Sài Gòn, Phòng khám Thái Anh, Phòng khám 315..., đồng thời ra mắt Tổ Tư vấn sức khỏe hậu Covid-19, qua đó tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho NLĐ.

Cuối tuần qua, LĐLĐ quận 6 đã phối hợp với Bệnh viện Y dược Sài Gòn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe sau nhiễm Covid-19 cho hàng trăm công nhân (CN). Ngoài việc được tư vấn, hướng dẫn cách nhận biết các triệu chứng hậu Covid và hướng khắc phục, NLĐ còn được kiểm tra đường huyết, tầm soát nguy cơ tai biến, đột quỵ...

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, CN Công ty TNHH May thêu Thuận Phương, cho biết từ khi mắc Covid-19 thì sức khỏe không còn như trước nên rất muốn đi khám để có hướng điều trị thích hợp. Hay tin có đợt khám do LĐLĐ quận 6 tổ chức, chị đăng ký tham gia ngay. "Được tư vấn nên tôi đỡ lo hơn. Tôi sẽ cố gắng làm theo những hướng dẫn của bác sĩ là tập luyện và bổ sung dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe" - chị Hạnh tin tưởng.

Đầu tháng 5-2022, Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (quận Bình Tân, TP HCM) cũng đã tổ chức khám sức khỏe cho gần 300 CN. Đợt dịch vừa qua, hơn 80% CN của công ty mắc Covid-19. Để nắm rõ hơn tình hình sức khỏe NLĐ hậu Covid-19, công ty đã thay đổi đối tác khám bệnh sang đơn vị có chất lượng và dịch vụ tốt hơn. Ngoài các danh mục khám tổng quát, chụp X-quang, răng hàm mặt, tai mũi họng, phụ khoa, trong mục xét nghiệm máu, công ty yêu cầu thêm một số chỉ số xét nghiệm công thức máu, do vậy chi phí khám tăng đáng kể.

Theo ông Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc Song Ngọc, CN khỏe thì mới làm việc tốt, năng suất lao động mới cao. Do vậy, chăm lo sức khỏe cho NLĐ cũng chính là chăm lo cho doanh nghiệp. Cùng với khám sức khỏe định kỳ, bảo đảm chất lượng bữa ăn giữa ca, việc bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) cũng được ban giám đốc công ty đặc biệt quan tâm. Ngoài vệ sinh máy móc, nhà xưởng, công ty còn thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn an toàn lao động cho NLĐ; tổ chức hội thi tìm hiểu về AT-VSLĐ để nâng cao ý thức bảo vệ an toàn, sức khỏe trong CN.

