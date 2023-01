Với phương châm "Công đoàn TP HCM: Năng động, sáng tạo, vì người lao động (NLÐ)", các cấp Công đoàn thành phố đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo toàn diện cho đoàn viên, CNVC-LÐ.



Nhiều mô hình mới, lạ

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LÐLÐ TP HCM, hơn 2 năm qua, dịch COVID-19 không chỉ tác động lớn đến đời sống, việc làm của CNVC-LÐ mà còn đánh dấu nhiều bước ngoặt về sự thay đổi của tổ chức Công đoàn thành phố. "Ðứng trước tình thế hàng chục ngàn đoàn viên - lao động bị mất việc hoặc tạm ngừng việc, thu nhập sụt giảm, đời sống khó khăn do COVID-19, Công đoàn thành phố đã buộc mình phải thay đổi để đưa ra những giải pháp tốt nhất, vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch vừa chăm lo hiệu quả, giúp đỡ kịp thời để NLÐ bớt khó khăn" - bà Thúy nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho công nhân khó khăn ở huyện Bình Chánh

Công nhân Công ty TNHH Long Rich Việt Nam (KCX Linh Trung II, TP Thủ Đức, TP HCM) tham gia chương trình "Giờ thứ 9" Ảnh: Hồng Đào

Cụ thể là việc làm tốt công tác dự báo, lường trước từng giai đoạn diễn tiến của dịch và mức độ ảnh hưởng của dịch đến đời sống NLÐ, các cấp Công đoàn thành phố đã nhập cuộc cùng với chính quyền thành phố triển khai nhiều đợt hỗ trợ dành cho từng nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, như đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập, NLÐ bị mất việc làm, các trường hợp bị cách ly hoặc nhiễm bệnh, chăm lo cho con em NLÐ bị nhiễm bệnh hoặc mất người thân vì dịch bệnh...

Trong Tháng Công nhân (CN) lần thứ 14 và Tháng An toàn vệ sinh - lao động năm 2022, LÐLÐ TP HCM đã phối hợp với các đơn vị chăm sóc sức khỏe cho hơn 3.200 CN tại Công ty TNHH Lạc Tỷ, Công ty TNHH Tỷ Hùng, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM) và CN KCN Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP HCM). Có mặt tại "Ngày hội sức khỏe NLÐ", chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, CN Công ty TNHH Lạc Tỷ, cho biết cả gia đình chị mắc COVID-19 vào đầu tháng 3 và hết bệnh sau 10 ngày. Do mắc bệnh khi đang mang thai 3 tháng, lại có thêm các di chứng giảm trí nhớ, rụng tóc, hụt hơi... nên chị Tuyến rất lo lắng nhưng chưa có điều kiện đi khám. Ðến ngày hội, chị được bác sĩ tư vấn kỹ nên đã an tâm hơn. Cùng với ngày hội do LÐLÐ thành phố tổ chức, chương trình "Vì sức khỏe NLÐ" cũng đã được các cấp Công đoàn triển khai thực hiện tại cơ sở như LÐLÐ quận 5, LÐLÐ quận 10, Công đoàn Saigon Co.op, Công đoàn các KCX-KCN thành phố... giúp hàng ngàn CN được tư vấn, khám sức khỏe và nhận thuốc miễn phí.

Một chương trình được đánh giá cao trong Tháng CN lần thứ 14 về tính thiết thực, ý nghĩa cho NLÐ là công trình "1.000 sổ tiết kiệm" tặng đoàn viên khó khăn của LÐLÐ quận Bình Thạnh. Ông Cao Hồng Hà, Chủ tịch LÐLÐ quận Bình Thạnh, cho biết công trình được triển khai ngay sau quãng thời gian dài NLÐ chống chọi với dịch bệnh nên vô cùng ý nghĩa, nhận được sự đồng thuận của Công đoàn cơ sở, đoàn viên cũng như người sử dụng lao động trên địa bàn quận. Chỉ sau 2 tháng phát động, công trình đã vận động được 524 sổ tiết kiệm với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng và trao tận tay cho những hoàn cảnh khó khăn.

Song song đó, Công đoàn các KCX-KCN thành phố đã có chương trình 93 "Bếp ấm Công đoàn" tặng CN khó khăn. Ngày nhận được những dụng cụ nhà bếp mới tinh, vợ chồng anh Trần Anh Hào, CN Công ty TNHH Freetrend A (KCX Linh Trung II, TP Thủ Ðức, TP HCM), vui mừng khôn xiết. Rời Bình Thuận vào TP HCM làm CN, chịu khó tăng ca, mỗi tháng, vợ chồng anh dành dụm được vài triệu đồng. Cuộc sống bắt đầu chật vật khi anh Hào bị bệnh viêm tụy, phải phẫu thuật cắt thân đuôi tụy và lá lách. Vợ anh cũng vừa sinh con nên chi phí chăm sóc khá tốn kém, số tiền tích lũy được cứ cạn dần. Chia sẻ với gia đình anh, Công đoàn các KCX-KCN TP HCM đã trao tặng "Bếp ấm Công đoàn" trị giá 5 triệu đồng.

Nuôi dưỡng đời sống tinh thần

Cùng với các hoạt động chăm lo, trong năm 2022, LÐLÐ TP HCM đã tổ chức 4 chương trình "Giờ thứ 9" cho hơn 6.000 CN tại Công ty TNHH Lạc Tỷ (quận Bình Tân, TP HCM), Công ty TNHH May Oasis (huyện Củ Chi, TP HCM), Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Ðại Dũng (huyện Bình Chánh, TP HCM) và Công ty TNHH Long Rich Việt Nam (TP Thủ Ðức, TP HCM). Tại các chương trình, CN được vui hết mình với những trò chơi vận động về an toàn trong lao động, an toàn giao thông, trả lời các câu hỏi đố vui có thưởng; giao lưu cùng ca sĩ nổi tiếng và nhận quà. Chị Trần Thị Cẩm, CN Công ty TNHH Long Rich Việt Nam, bày tỏ: "Ða số CN đi làm về thì xem tivi hoặc ngủ. Vì thế, khi nghe nói có chương trình "Giờ thứ 9" đến tận công ty, chúng tôi háo hức rủ nhau tham gia. Vừa được giao lưu cùng các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng vừa có quà mang về nên ai cũng vui". Còn ông Wu Chih Chuan - Phó Giám đốc, chủ quản Bộ Quản lý Công ty TNHH Long Rich Việt Nam - cho biết doanh nghiệp (DN) hiện có hơn 4.500 CN, do điều kiện làm việc, cuộc sống khó khăn nên việc vui chơi, giải trí của CN rất hạn chế. Vì vậy, chương trình "Giờ thứ 9" rất bổ ích, thiết thực, giúp CN nâng cao đời sống tinh thần.

Ðể tạo điều kiện cho NLÐ tìm hiểu cũng như tìm người bạn đời phù hợp, LÐLÐ quận Bình Tân, TP HCM đã tổ chức chương trình "Kết nối se duyên". Bà Phạm Thị Thanh Thuận, Phó Chủ tịch LÐLÐ quận Bình Tân, thông tin chương trình dành cho nam (đủ 20 tuổi trở lên), nữ (trên 18 tuổi) đoàn viên, CNVC-LÐ trên địa bàn quận đang độc thân, mong muốn được kết nối để tìm được tình yêu đích thực và tiến tới hôn nhân. Các đôi kết nối tiến tới hôn nhân sẽ được ưu tiên tham gia lễ cưới tập thể do LÐLÐ quận Bình Tân tổ chức và được tặng 1 cặp vé du lịch trong nước miễn phí cùng một phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Tết đủ đầy Với phương châm "Tết đến với mọi đoàn viên, NLĐ", trong dịp Tết Quý Mão 2023, các cấp Công đoàn TP HCM tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân" cho 10.000 gia đình đoàn viên - lao động tại các DN có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Chương trình "Gia đình CN vui Tết cùng thành phố" lần 2 cho 5.000 gia đình đoàn viên - lao động tiêu biểu ở lại thành phố đón Xuân Quý Mão năm 2023 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. LĐLĐ TP HCM cũng họp mặt, tặng quà cho 147 nghiệp đoàn và 3.000 đoàn viên nghiệp đoàn. LĐLĐ thành phố còn tổ chức "Phiên chợ CN online" lần 2 chăm lo 5.000 đoàn viên, NLĐ. Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức "Phiên chợ CN" trực tiếp hoặc trực tuyến tại các DN hoặc khu vực nhà trọ có đông lao động. Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" dự kiến vận động trao khoảng 30.000 - 35.000 vé xe, vé tàu hỏa, vé máy bay cho đoàn viên, NLĐ sum họp cùng người thân. Đặc biệt, LĐLĐ TP HCM phối hợp cùng Báo Người Lao Động tổ chức Chương trình "Tết cho em" lần 2 chăm lo 174 suất (2 triệu đồng/suất) cho con công nhân có cha, mẹ hoặc cha lẫn mẹ mất do COVID-19.