Dịch Covid-19 đã khiến em V. T.N.Q, học sinh (HS) lớp 12 Trường THPT Ngô Gia Tự (quận 8, TP HCM), mất đi người mẹ. Đón nhận cú sốc quá lớn trước ngưỡng cửa đại học, Q. vừa hụt hẫng về tinh thần vừa lo lắng về tương lai vì kinh tế gia đình eo hẹp. Tuy nhiên mới đây, Q. đã được nhận một phần học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2022-2023 do LĐLĐ quận 8, TP HCM trao tặng.



San sẻ với con công nhân

Q. là con duy nhất trong gia đình, ba mẹ em đều là công nhân (CN) Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhựa Chợ Lớn. Cả gia đình đang sống nhờ nhà ông bà nội đã lớn tuổi.

Giữa năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, cả gia đình em đều nhiễm bệnh. Do sức khỏe yếu nên mẹ Q. đã không qua khỏi. Công việc của ba em cũng bị ảnh hưởng suốt nửa năm vì dịch. Gia đình vừa túng quẫn về kinh tế khiến Q. suy sụp. Nộp đơn xét tuyển vào Trường CĐ Y khoa Phạm Ngọc Thạch và được thông báo trúng tuyển, Q. rất lo lắng. Do vậy, phần học bổng do tổ chức Công đoàn trao rất ý nghĩa với em. "Đây là lần thứ 3 em nhận học bổng và hứa sẽ cố gắng vừa học vừa làm thêm để đỡ gánh nặng cho ba" - Q. bày tỏ.

Ông Trương Công Hồ - Chủ tịch LĐLĐ quận 8, TP HCM - tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVC-LĐ

Được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh do Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn trao, em Trần Hiếu Nhân, HS lớp 6 Trường THCS Trường Sơn (quận Gò Vấp, TP HCM) rất vui. Là con cả trong gia đình khó khăn nên dù còn nhỏ, Nhân luôn có ý thức học tập. Năm năm qua, em đều là HS giỏi, là niềm tự hào của ba mẹ. Ba Nhân là anh Trần Mạnh Hiếu, CN kỹ thuật tại khách sạn Thiên Hồng (quận 5, TP HCM).

Là trụ cột trong gia đình nên anh rất cố gắng làm việc với mong muốn các con không dang dở việc học. Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh vẫn đăng ký làm việc "3 tại chỗ" để có thu nhập. Anh tâm sự: "May mắn lớn nhất của tôi chính là các con chăm ngoan, học giỏi và luôn nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn".

"Có xe đạp đi học, con vui lắm"

Không chỉ trao tặng học bổng, những năm gần đây, các cấp Công đoàn TP HCM còn vận động những nhà hảo tâm hỗ trợ thêm dụng cụ học tập, phương tiện đến trường cho các trường hợp đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học.

Em Huỳnh Tấn Phát, HS lớp 5, Trường Tiểu học Thạnh Bình (quận 6, TP HCM), là 1 trong số 15 con CN được LĐLĐ quận 6 tặng xe đạp trước thềm năm học mới. Phát là con anh Huỳnh Văn Tân, CN Công ty TNHH Môi trường Kim Gia. Anh Tân và vợ đều là CN nên thu nhập rất bấp bênh. Hai vợ chồng hiện ở trọ trong khi phải nuôi 2 con nhỏ ăn học và gửi về quê phụng dưỡng cha mẹ già, nên luôn thiếu trước hụt sau. Do không có xe đạp nên hằng ngày Phát phải đi nhờ xe của bạn đến trường. Nhận được chiếc xe đạp mới, Phát rất háo hức: "Con mong có chiếc xe đạp từ lâu lắm rồi nhưng biết ba mẹ vất vả nên không dám đòi hỏi. Có xe đạp, con vui lắm".

Đó cũng là niềm vui của em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (HS lớp 11, Trường THPT Nhân Việt), khi được tặng chiếc xe đạp mới cùng với phần học bổng nghĩa tình từ Công đoàn quận 11, TP HCM. Quỳnh Anh là con của anh Nguyễn Văn Thủy, nhân viên bảo vệ cơ quan LĐLĐ quận. Kinh tế gia đình eo hẹp nên nhiều năm qua, Thủy không có phương tiện đi học. Thủy khoe: "Liên tục nhận được học bổng, năm nay lại có xe đạp mới. Đây là động lực để em cố gắng hơn nữa trong học tập".