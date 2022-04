Đến dự chương trình hỗ trợ con công nhân (CN) có người thân mất vì dịch Covid-19 do Ban Quản lý các KCX-KCN TP HCM phối hợp với Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN TP, Công đoàn và Đoàn Thanh niên các KCX-KCN TP, Quỹ Hỗ trợ CN TP tổ chức, em N.M.T (lớp 8 Trường THCS Khánh Hội, quận 4, TP HCM) rất xúc động. T. là con chị Dương Thị Bích Thủy, CN Công ty TNHH Matai (KCX Tân Thuận; quận 7, TP HCM) - bị tử vong do dịch Covid-19 hồi tháng 8-2020.



Dang rộng vòng tay yêu thương

Thời điểm ấy, 4 người trong gia đình T. đều mắc Covid-19. Do sức khỏe yếu nên chị Thủy không qua khỏi. Mất mẹ là một cú sốc quá lớn đối với anh em T., song rất may là em luôn nhận được sự động viên của gia đình 2 bên. Nhận học bổng từ ban tổ chức, T. xúc động nói: "Em hứa sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng mọi người".

Trường hợp nhỏ tuổi nhất được hỗ trợ là bé H.T.M.K (7 tháng tuổi), con chị Trần Thị Yến, CN Công ty TNHH Sung Shin (KCX Linh Trung I, TP Thủ Đức, TP HCM). Đang mang thai 29 tuần thì chị Yến bị mắc Covid-19 và được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến TP Thủ Đức. Tiên lượng tình trạng của chị Yến quá nặng, khó qua khỏi nên bác sĩ quyết định mổ gấp. Bé K. chào đời khi mới 31 tuần tuổi, nặng 1,7 kg. Ca phẫu thuật thành công nhưng 1 tuần sau thì chị Yến mất. Do ba bé phải đi làm ăn xa nên việc chăm sóc K. do chị Trần Thị Thúy Bé (bác dâu của K.) đảm trách. Chị Bé kể lúc ấy, gia đình rất hoang mang khi em dâu mất, cháu sinh non, trong khi chị cũng có 2 con nhỏ. "Thương K. như con ruột của mình nên tôi phải tạm nghỉ việc 6 tháng để chăm sóc bé. Sắp tới, tôi gửi bé đi nhà trẻ và trở lại công ty làm việc. Tôi vui khi bé K. được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người" - chị Bé bộc bạch.

San sẻ mất mát của con đoàn viên, chương trình đã trao 40 suất học bổng cho con CN mồ côi, trong đó có 2 em mất cả cha lẫn mẹ. Ban tổ chức còn trao 70 suất học bổng cho con CN khó khăn đang làm việc tại các KCX-KCN. Tổng kinh phí trao học bổng là 300 triệu đồng do Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Khu Công nghiệp TP HCM, trao học bổng cho con công nhân mồ côi trong dịch Covid-19

San sẻ khó khăn

Dịch bệnh cũng khiến nhiều con em đoàn viên - lao động tại TP Thủ Đức, TP HCM rơi vào cảnh mồ côi cha hoặc mẹ. Nhằm động viên tinh thần các em, LĐLĐ TP Thủ Đức đã vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm đỡ đầu cho 20 con đoàn viên, CNVC-LĐ với số tiền hơn 500 triệu đồng. Trong đó, các em nhỏ được hỗ trợ đến khi học hết trung học phổ thông, những em đang học cao đẳng, đại học được đài thọ toàn bộ học phí đến khi ra trường.

Là 1 trong 20 trường hợp được chăm lo, em N.T.M.C (lớp 7, Trường THCS Hiệp Bình, TP Thủ Đức) rất phấn khởi. Mẹ C. là CN Công ty TNHH May mặc Xuất khẩu Pou Yuan Việt Nam, tử vong do dịch Covid-19. Cha C. làm phụ hồ, công việc thất thường nên thu nhập rất bấp bênh. Hiện 2 cha con đang ở trọ, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Với C., sự quan tâm, động viên của tổ chức Công đoàn và các nhà hảo tâm giúp em có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống lẫn học tập. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", mới đây, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM đã phối hợp với LĐLĐ TP Thủ Đức tặng 7 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho con CN mồ côi vì dịch Covid-19. Trong đó, có 2 chị em ruột L.N.N.Q (lớp 4 Trường Tiểu học Bến Cảng, quận 4, TP HCM) và L.K.A (lớp 7, Trường THCS Quang Trung, quận 4). Hai chị em mồ côi cha từ tháng 7-2020. Chồng mất, chị Nguyễn Như Ý, nhân viên tạp vụ Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi (quận 1, TP HCM) vất vả nuôi 2 con ăn học với thu nhập hơn 5 triệu đồng/tháng. Hiện nay, 3 mẹ con đang ở nhờ nhà ông bà nội tại phường 10, quận 4.

Nhằm động viên các em nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, học tập thật tốt để có được tương lai tươi sáng, trong tháng 5 tới, LĐLĐ TP HCM sẽ trao 114 "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" (10 triệu đồng/sổ) cho con đoàn viên - lao động có cha hoặc mẹ mất do dịch Covid-19; trong đó, có 4 em mồ côi cả cha, mẹ được nhận sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng.