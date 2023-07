Nhận phần học bổng Nguyễn Đức Cảnh do Công đoàn Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn trao, em Nguyễn Quang Thúy Vy, sinh viên năm nhất Trường Đại học Công nghệ TP HCM, con anh Nguyễn Văn Quang (Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông lâm Hải sản; quận Bình Thạnh, TP HCM), rất vui. Vy cho biết dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, cả gia đình phải ở trọ nhưng em rất hạnh phúc khi cả nhà được bên nhau.



Thêm động lực học tập

Anh Quang làm bảo vệ, còn vợ anh, chị Trần Thị Thúy là công nhân (CN) Công ty TNHH May Phương Khoa (quận 12, TP HCM). Gia cảnh khó khăn nên vợ chồng anh Quang đành gửi con gái lớn là Thúy Vy về Vĩnh Long ở với ông bà nội từ lúc nhỏ. Sớm xa cha mẹ và không người kèm cặp nhưng năm nào Vy cũng là học sinh giỏi. Có năm, Vy còn đoạt giải nhì học sinh giỏi môn sinh cấp huyện. Mỗi năm, Vy chỉ được lên TP HCM thăm ba mẹ vào dịp hè và khi thi đậu vào Trường ĐH Công nghệ TP, Vy được lên ở hẳn cùng gia đình.

Tám năm trước, anh Quang bị suy thận nặng nên phải chạy thận mỗi tuần 3 lần. Đồng lương bảo vệ của anh và lương thợ may của chị Thúy cũng chỉ đủ trang trải một phần chi phí sinh hoạt trong nhà và chi phí chữa bệnh cho anh. Sau dịch COVID-19, công ty ít đơn hàng nên chị Thúy rất lo bởi nếu mất việc làm thì cả gia đình không biết bám víu vào đâu. Dự lễ nhận học bổng nhưng Vy cứ liên tục hỏi thăm ba: "Ba có đau không, ba ngồi lâu có mệt không?".

Vy cho biết với suất học bổng trị giá 2,5 triệu đồng, em sẽ mua tập vở, cặp sách mới cho 2 chị em trong năm học mới và dành ít chi phí chữa bệnh cho ba. "Học bổng của tổ chức Công đoàn đã tiếp thêm động lực cho em trong lúc khó khăn này. Em sẽ cố gắng học giỏi để sau này có việc làm, chung sức chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn" - Vy bộc bạch.

Cũng xúc động không kém khi nhận được học bổng Nguyễn Đức Cảnh là em Nguyễn Hồ Ngọc Diệp, học sinh lớp 11 Trường THPT Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP HCM). Diệp là con chị Nguyễn Thị Bích Thuận, CN Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn. Mẹ làm CN, ba chạy xe ôm nên gia đình cứ thiếu trước hụt sau. Cả gia đình Diệp đang ở nhờ nhà ông bà nội tại huyện Hóc Môn.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện học thêm nên Diệp dành từ 3-5 giờ mỗi ngày tự học. Dù điều kiện thua kém so với bạn bè cùng trang lứa nhưng suốt 11 năm liền Diệp luôn là học sinh giỏi. "Với phần học bổng nhận được, em sẽ gửi cho ba mẹ một phần, còn lại em sẽ mua sắm dụng cụ học tập cho năm học mới" - Diệp chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Linh, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con công nhân

Ấm lòng con công nhân mồ côi

Sau dịch COVID-19, nhiều con CN trở thành trẻ mồ côi do cha hoặc mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ mất do dịch bệnh. Trước các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, năm 2023, Công đoàn các KCX-CN TP đã vận động nhà hảo tâm ủng hộ 420 triệu đồng tài trợ học bổng cho 40 con CN bị mồ côi do cha mẹ mất vì COVID-19. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng, riêng những em mồ côi cả cha lẫn mẹ được nhận suất học bổng 10 triệu đồng.

Là 1 trong 40 trường hợp được nhận học bổng, em N.M.T (lớp 9 Trường THCS Khánh Hội, quận 4, TP HCM) rất phấn khởi. T. là con chị Dương Thị Bích Thủy, CN Công ty TNHH Matai (KCX Tân Thuận; quận 7, TP HCM) - bị tử vong do dịch COVID-19 hồi tháng 8-2020. Thời điểm ấy, 4 người trong gia đình T. đều mắc COVID-19. Do sức khỏe yếu nên chị Thủy không qua khỏi. Mất mẹ là một cú sốc quá lớn đối với anh em T., song rất may là em luôn nhận được sự động viên của gia đình 2 bên. Nhận học bổng từ ban tổ chức, T. xúc động nói: "Em hứa sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng những người đã giúp đỡ em".

Đã 2 năm trôi qua, nhưng 4 mẹ con của chị Lê Thị Hồng Đào, CN Công ty TNHH Long Rich (KCX Linh Trung II; TP Thủ Đức, TP HCM), chưa nguôi ngoai trước nỗi mất mát quá lớn của gia đình. Vào những ngày cao điểm của dịch COVID-19 năm 2020, chồng chị là anh Nguyễn Thanh Thợ, cùng làm tại Công ty TNHH Long Rich, đã ra đi vĩnh viễn vì nhiễm bệnh.

Gánh nặng kinh tế từ đây đè lên vai chị Đào, một mình chị phải vất vả nuôi 3 con nhỏ (lớn nhất 16 tuổi và nhỏ nhất mới 3 tuổi). Chị Đào kể: "Hai năm qua, tôi đã rất vất vả để vừa làm cha vừa làm mẹ lo cho các con. Công ty thiếu đơn hàng, giá cả tăng nhanh, cuộc sống 4 mẹ con vô cùng khó khăn. Do vậy, phần học bổng của Công đoàn các KCX-CN TP giúp 4 mẹ con phần nào vơi đi nỗi lo trước mắt".