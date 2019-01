TP HCM: Nợ BHXH, BHYT, BHTN giảm

26/01/2019 05:00

Qua đó, cơ quan chức năng đã đề nghị các đơn vị lập thủ tục tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 5.949 lao động với số tiền truy thu là 37,3 tỉ đồng; điều chỉnh tiền lương đóng BHXH cho 2.016 lao động; lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt 152 đơn vị với số tiền gần 11 tỉ đồng. Các đơn vị khắc phục được số tiền nợ từ đầu năm là 331,9 tỉ đồng.



Công nhân Công ty TNHH May Thái Bình Dương (huyện Hóc Môn, TP HCM) viết đơn khởi kiện doanh nghiệp đòi nợ BHXH

Hiện số nợ BHXH, BHYT, BHTN tại TP HCM là hơn 1.815 tỉ đồng - chiếm 1,85% so với kế hoạch thu, giảm 1,78% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu năm 2019 của BHXH TP HCM là thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 66.000 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2018 và tỉ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN đạt dưới 2,3% so với kế hoạch thu.

Tin-ảnh: M.Chi