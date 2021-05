Gia đình anh Thân Văn Tập (giữa) nhận căn phòng mơ ước

Anh Tập là lao động tự do, vợ anh làm CN tại KCX Tân Thuận. Anh chị rất nhiệt tình tham gia các hoạt động do trung tâm triển khai tại khu lưu trú văn hóa. Do dịch Covid-19 nên việc buôn bán của anh gặp nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh, công ty của vợ anh cũng giảm giờ làm trong khi con còn nhỏ. Chương trình đã sơn sửa và trang bị nhiều dụng cụ gia đình, nhà bếp cho gia đình anh Tập. Căn phòng mơ ước trị giá 20 triệu đồng là số tiền thuê nhà trong 1 năm của gia đình anh.



Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên CN TP đã trao 3 căn phòng mơ ước trị giá 60 triệu đồng cho CN khó khăn tại các khu lưu trú văn hóa.