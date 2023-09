Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty TNHH May mặc BOWKER VIỆT NAM (KCN Đồng An, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vừa tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" cho con đoàn viên- lao động tại công ty.

Từ đầu năm 2023 đến nay, dù gặp khó khăn về đơn hàng nhưng công ty vẫn cố gắng xoay xở để chăm lo cho người lao động, các chế độ, phúc lợi vẫn được duy trì.

Trung thu hàng năm, công ty đều tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con công nhân, cũng như tặng học bổng nhằm tạo sân chơi để các gia đình công nhân gắn kết với nhau hơn.

Một số hình ảnh tại đêm hội:

Đêm hội có sự tham gia của hơn 1.200 công nhân và các cháu thiếu nhi

Đại diện Công đoàn các KCN và công ty tặng quà cho công nhân

Con công nhân tham dự ngày hội

Các gia đình công nhân được thưởng thức các món ăn miễn phí tại ngày hội